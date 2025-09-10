יום רביעי, 10.09.2025 שעה 06:58
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

בוליביה עלתה לפלייאוף אחרי 0:1 על ברזיל

המוקדמות בדרא"מ הסתיימו: המנצחת בלה פאס חגגה על חשבון ונצואלה שנותרה בחוץ אחרי תבוסה 6:3 לקולומביה, רביעייה לסוארס. הפסד לארגנטינה ללא מסי

|
שחקני בוליביה מתרגשים בסיום (צילום מסך)
שחקני בוליביה מתרגשים בסיום (צילום מסך)

מוקדמות המונדיאל של דרום אמריקה הסתיימו הלילה (בין שלישי לרביעי) עם הפסדים של ברזיל וארגנטינה, וניצחון גדול של קולומביה על ונצואלה עם הצגה של לואיס סוארס. בסופו של דבר, בוליביה שהפתיעה את הסלסאו, השיגה את הכרטיס לפלייאוף על חשבון ונצואלה. אלופת העולם, אקוודור, קולומביה, אורוגוואי, ברזיל ופראגוואי העפילו עוד לפני כן.

בוליביה – ברזיל 0:1

הפתעת הלילה שייכת ללא ספק לבוליביה, שוסידרה לעצמה את המקום בפלייאוף העלייה למונדיאל ותקבל הזדמנות להעפיל אליו לראשונה מזה 32 שנים. מיגליטו היה האיש המרכזי של בוליביה וחתם מחצית ראשונה דומיננטית עם פנדל מדויק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה. על אף ניסיונות מאוחרים של ראפיניה, ז’ואאו פדרו ואסטבאו, ברזיל לא הצליחה לכבוש בגובה של לה פאס.

ונצואלה – קולומביה 6:3

המארחת הגיעה למחזור האחרון כשהכל תלוי בה, אבל התרסקה בבית עם תבוסה ופספסה את הכרטיס לפלייאוף. המשחק נפתח בסערה עם שלושה שערים תוך 12 דקות וסיים מחצית ראשונה מטורפת ב-2:2. המחצית השנייה הייתה תצוגת יחיד של לואיס סוארס, עם שלושה שערים תוך 17 דקות שחתמו רביעייה אישית ראשונה אי פעם שלו בנבחרת. קולומביה סיימה במקום השלישי, ואילו ונצואלה תאלץ להמתין לפחות עד 2030 כדי לנסות להעפיל למונדיאל לראשונה בתולדותיה.

אקוודור – ארגנטינה 0:1

ללא ליאו מסי, אלופת העולם הופתעה במשחק חסר חשיבות. אנר ולנסיה כבר בפנדל בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, אמיליאנו מרטינס מנע מאקוודור לכבוש יותר שערים וההתקפה של ארגנטינה לא תיפקדה. שתי הנבחרות סיימו את המשחק בעשרה שחקנים, כשניקולס אוטמנדי הורחק בדקה ה-30 ומויסס קאייסדו בדקה ה-50.

שחקני נבחרת ארגנטינה מאוכזבים (IMAGO)

פרו – פראגוואי 1:0

המארחים סיימו קמפיין כואב במיוחד עם הפסד ביתי. השער היחיד במשחק הגיע כשמתיאס גלארסה סיים מהלך קבוצתי נהדר כדי להביא לפראגוואי ניצחון.

במשחק נוסף: צ’ילה – אורוגוואי 0:0.

