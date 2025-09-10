יום שישי, 12.09.2025 שעה 01:56
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
61-42צרפת1
32-62איסלנד2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
62-82פורטוגל1
36-22ארמניה2
15-42הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
123-115בוסניה1
122-94אוסטריה2
76-105רומניה3
47-55קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
153-245נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
025-35מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
150-135אנגליה1
83-55אלבניה2
75-44סרביה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

ממשיך בהיסטוריה: רונאלדו השווה שיא נוסף

הפנומן הפורטוגלי כבש את שערו ה-943 בקריירה, כשהוא גם השתווה לשיאן הכיבושים במוקדמות המונדיאל (39). וגם: אמבפה מתקרב למלך השערים בנבחרת צרפת

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 המשיך עם משחקים נוספים אמש (שלישי), כאשר מלבד החמישייה של ארלינג הולאנד וה-1:11 של נורבגיה, גם כריסטיאנו רונאלדו וקיליאן אמבפה כבשו בנבחרות שלהם, כשעבור הפנומן הפורטוגלי זה צעד נוסף לעבר היסטוריה והצרפתי בצד השני מתקרב לשבירת השיא בנבחרת הטריקולור.

רונאלדו ופורטוגל ניצחו 2:3 את הונגריה, כאשר הפנומן כבש מהנקודה הלבנה את השער השני של נבחרתו ומדובר בשער מספר 943 שלו לאורך כל הקריירה (במדי הקבוצות והנבחרות), כשהוא ממשיך להתקרב לשער ה-1,0000. אגב, במדי הנבחרת הלאומית הוא מזמן כמובן הפך לגדול כובשי הכדורגל בנבחרות, כשהוא עומד על 141 כיבושים.

בנוסף, מדובר בשער ה-39 של רונאלדו במסגרת מוקדמות המונדיאל – יותר מכל אחד אחר בהיסטוריה, כשהוא השתווה לקרלוס רואיס מגוואטמלה שנמצא במקום הראשון. מה שאומר – עוד שער אחד בלבד והפנומן הפורטוגלי יעקוף אותו ויהפוך לשיאן הכיבושים במוקדמות הטורניר.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

חוץ מרונאלדו, גם קיליאן אמבפה כבש פנדל ב-1:2 של צרפת על איסלנד, כשהשער עזר לו לקבוע היסטוריה נוספת, כשהוא כעת שני בטבלת הכובשים של הטריקולור עם שערו ה-52 במדי הנבחרת הלאומית. חלוץ ריאל מדריד עקף את תיירי הנרי ועלה למקום השני בטבלת הכובשים המצטיינים, כשכעת במקום הראשון נמצא אוליבייה ג’ירו שכבש 57 שערים. אמבפה יצטרך חמישה שערים בלבד כדי להיות שיאן השערים ולפי הקצב שלו – זה אמור לקרות מהר מאוד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */