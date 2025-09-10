ממשיך בהיסטוריה: רונאלדו השווה שיא נוסף

קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 המשיך עם משחקים נוספים אמש (שלישי), כאשר מלבד החמישייה של ארלינג הולאנד וה-1:11 של נורבגיה, גם כריסטיאנו רונאלדו וקיליאן אמבפה כבשו בנבחרות שלהם, כשעבור הפנומן הפורטוגלי זה צעד נוסף לעבר היסטוריה והצרפתי בצד השני מתקרב לשבירת השיא בנבחרת הטריקולור.

רונאלדו ופורטוגל ניצחו 2:3 את הונגריה, כאשר הפנומן כבש מהנקודה הלבנה את השער השני של נבחרתו ומדובר בשער מספר 943 שלו לאורך כל הקריירה (במדי הקבוצות והנבחרות), כשהוא ממשיך להתקרב לשער ה-1,0000. אגב, במדי הנבחרת הלאומית הוא מזמן כמובן הפך לגדול כובשי הכדורגל בנבחרות, כשהוא עומד על 141 כיבושים.

בנוסף, מדובר בשער ה-39 של רונאלדו במסגרת מוקדמות המונדיאל – יותר מכל אחד אחר בהיסטוריה, כשהוא השתווה לקרלוס רואיס מגוואטמלה שנמצא במקום הראשון. מה שאומר – עוד שער אחד בלבד והפנומן הפורטוגלי יעקוף אותו ויהפוך לשיאן הכיבושים במוקדמות הטורניר.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

חוץ מרונאלדו, גם קיליאן אמבפה כבש פנדל ב-1:2 של צרפת על איסלנד, כשהשער עזר לו לקבוע היסטוריה נוספת, כשהוא כעת שני בטבלת הכובשים של הטריקולור עם שערו ה-52 במדי הנבחרת הלאומית. חלוץ ריאל מדריד עקף את תיירי הנרי ועלה למקום השני בטבלת הכובשים המצטיינים, כשכעת במקום הראשון נמצא אוליבייה ג’ירו שכבש 57 שערים. אמבפה יצטרך חמישה שערים בלבד כדי להיות שיאן השערים ולפי הקצב שלו – זה אמור לקרות מהר מאוד.