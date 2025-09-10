בשל המצב: מכבי ת"א לא תשתתף בטורניר דובאי

המצב הביטחוני המתפתח לאחר החיסול שישראל ביצעה בקטאר הביא השפעה גדולה, כאשר טורניר ההכנה של מכבי תל אביב שהיה אמור להתקיים באיחוד האמירויות בעוד יומיים, בוטל, כשהמועדון הצהוב הודיעה על כך הלילה (בין שלישי לרביעי).

כאמור, מכבי תל אביב הודיעה על ביטול הטורניר, כאשר הוסיפה שהמועדון בודק חלופות אחרות, כשלשאלה האם הצהובים סולקו מהטורניר, במועדון בחרו שלא להגיב. יש לציין שהקבוצה בדקה לארח את משחקי היורוליג בדובאי לאחר לחץ מצד הספונסר.

כזכור, מוקדם יותר תקפו מטוסים של חיל האוויר התכנסות של ארגון הטרור חמאס בקטאר, כשהמהלך הצבאי כוון נגד בכירי חמאס שנמצאים במדינה ולאחר מכן, איחוד האמירויות גינתה את ישראל ולמעשה הביעה סולידריות עם קטר.

מכבי תל אביב הייתה אמורה להשתתף בטורניר, שכלל בין היתר את צסק"א מוסקבה מרוסיה ובשיקטאש מטורקיה. במסגרת הטורניר, היא הייתה אמורה לפגוש ביום שישי הקרוב את בשיקטאש, ביום שבת את צסק"א ובשבוע הבא את המארחת דובאי.