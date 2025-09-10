רומן סורקין מעורר עניין בקבוצות NBA

לאחר טורניר יורובאסקט מרשים, בה הציג את כישרונו ויכולותיו לכל אירופה, מסתבר כי רומן סורקין מעורר הדים גם מעבר לים בליגת ה-NBA. לפי דיווח בארצות הברית, מספר קבוצות בליגה הטובה בעולם הביעו התעניינות בסנטר של מכבי תל אביב ונבחרת ישראל.

הקבוצות עליהן מדובר הן ניו יורק ניקס, פורטלנד טריילבלייזרס ומיאמי היט. יש לציין כי סורקין נמצא בחוזה אצל הקבוצה הצהובה, וכל מעבר שלו יהיה מותנה באישור של המועדון אם וכאשר הצגה כזו או אחרת תגיע.

כמו כן, לפי הדיווח האחרונים עולה כי הניקס היא זו שמביעה הכי הרבה רצינות לגבי הגבוה, ויהיה מסקרן לדעת כיצד הדברים יתפתחו. כאמור, סורקין היה הגבוה הבכיר של נבחרת ישראל באליפות אירופה, והעמיד ממוצעים של 16.5 נק', שישה ריבאונדים ואסיסט אחד.