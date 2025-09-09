יותר שערים מהופעות: המספרים של הולאנד

נבחרת ישראל תפגוש את נורבגיה בפגרת הנבחרות הבאה, וכבר מעכשיו, השאלה המרכזית היא כיצד הבחורים של רן בן שמעון יצליחו לעצור את מכונת השערים הסקנדינבית, ארלינג הולאנד. הערב (שלישי) הענק של מנצ’סטר סיטי ונבחרת נורבגיה העללו בנבחרת מולדובה החלשה, כשהוא כובש חמישייה, ומוסיף גם בישול בניצחון 1:11 משוגע.

סיפור הקריירה של ארלינג הולאנד הוא שערים יותר מהופעות, ואת זה הוא קבע הערב גם במדי הנבחרת. עם החמישייה שכבש, כולל שלושער ובישול עוד במחצית הראשונה, חלוץ מנצ’סטר סיטי העלה את מאזנו ל-48 שערים בנבחרת, כשהוא עושה את זה ב-45 הופעות, בהן כבש חמש פעמים שלושער.

המספרים של הולאנד מטורפים. החלוץ, מלך שערי הנבחרת הסקנדינבית בכל הזמנים, כבש 21 שערים ב-14 המשחקים האחרונים של נבחרת נורבגיה, כאשר זהו המשחק השמיני ברציפות שבו הוא כובש. אגב, הולאנד הוא השחקן הראשון שמבקיע רביעייה, ובטח שגם חמישייה, במדי נבחרת נורבגיה במאה הנוכחית.