ליגת העל לנוער 25-26
61-112מכבי נתניה1
63-62בית"ר ירושלים2
40-32הפועל חיפה3
42-42הפועל רעננה4
43-42מכבי פ"ת5
42-32מכבי ת"א6
33-62הפועל כפ"ס7
34-62הפועל ת"א8
34-42מ.ס. אשדוד9
35-32מכבי הרצליה10
34-22הפועל פ"ת11
37-22עירוני ק"ש12
22-22הפועל ב"ש13
13-22מכבי חיפה14
12-02בני יהודה15
02-02הפועל ראשל"צ16
06-12הפועל עכו17
09-32הפועל רמה"ש18

טלפונים של קבוצת הנערים של מכבי פ"ת נגנבו

לא נעים: השחקנים הצעירים של המלאבסים הגיעו לחדר ההלבשה וגילו שהטלפונים שלהם נגנבו בזמן האימון. המועדון ייעזר באמצעי המתחם כדי להגיע לחשודים

כדורגל אילוסטרציה (חגי מיכאלי)
כדורגל אילוסטרציה (חגי מיכאלי)

אירוע לא נעים התרחש היום (שלישי) במהלך אימון של קבוצת הנערים של מכבי פתח תקווה. בסיום האימון, כשהשחקנים הגיעו לחדר ההלבשה, גילו הבחורים הצעירים כי מישהו נכנס לחדר ההלבשה ולקח מספר פלאפונים של השחקנים.

אותם טלפונים פשוט נגנבו, כאשר מדובר בלא מעט טלפונים שהיו שייכים לשחקנים עצמם ממחלקת הנוער של המלאבסים, כשאלה כאמור התאמנו באותו הזמן בעת שציודם האישי היה בחדר ההלבשה.

מכבי פ”ת עדיין בודקת את כל נסיבות המקרה, במועדון לא יודעים איך זה קרה, אך מתכוונים לבדוק לעומק את הכל ולהיעזר בכל אמצעי המתחם כדי לנסות להגיע למי שחשוד – מי שלכאורה גנב את הטלפונים של שהשחקנים שהתאמנו לקראת משחק הליגה. בסוף האימון, השחקנים הצעירים חוו מפח נפש לאור המקרה.

