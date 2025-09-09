טלפונים של קבוצת הנערים של מכבי פ"ת נגנבו

אירוע לא נעים התרחש היום (שלישי) במהלך אימון של קבוצת הנערים של מכבי פתח תקווה. בסיום האימון, כשהשחקנים הגיעו לחדר ההלבשה, גילו הבחורים הצעירים כי מישהו נכנס לחדר ההלבשה ולקח מספר פלאפונים של השחקנים.

אותם טלפונים פשוט נגנבו, כאשר מדובר בלא מעט טלפונים שהיו שייכים לשחקנים עצמם ממחלקת הנוער של המלאבסים, כשאלה כאמור התאמנו באותו הזמן בעת שציודם האישי היה בחדר ההלבשה.

מכבי פ”ת עדיין בודקת את כל נסיבות המקרה, במועדון לא יודעים איך זה קרה, אך מתכוונים לבדוק לעומק את הכל ולהיעזר בכל אמצעי המתחם כדי לנסות להגיע למי שחשוד – מי שלכאורה גנב את הטלפונים של שהשחקנים שהתאמנו לקראת משחק הליגה. בסוף האימון, השחקנים הצעירים חוו מפח נפש לאור המקרה.