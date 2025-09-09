יום שלישי, 09.09.2025 שעה 22:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

החלוץ הברזילאי מתיאוס דאבו חתם במכבי נתניה

היהלומים של יוסי אבוקסיס הודיעו על צירופו של החלוץ בן ה-26, שסגר לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. על המו"מ המתקדם איתו, פורסם לראשונה ב-ONE

|
מתיאוס דאבו בנתב״ג (באדיבות המועדון)
מתיאוס דאבו בנתב״ג (באדיבות המועדון)

לאחר שנחת בישראל לפני כשלושה ימים, מכבי נתניה הודיעה הערב (שלישי) באופן רשמי על החתמתו של החלוץ הברזילאי מתיאוס דאבו, שחתם לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. על המו”מ המתקדם עם דאבו, פורסם לראשונה ב-ONE.

מתיאוס דאבו, ברזילאי בן 26 שנולד בסאו פאולו, משחק כחלוץ ויחזק את החלק ההתקפי. בשנה האחרונה לבש את מדי קבוצת רמו מהליגה הברזילאית השנייה, במדיה הספיק לרשום 11 הופעות בהן כבש שני שערים. לפני כן, היה בליגה הראשונה במדינתו עם מיראסול.

את דרכו בבוגרים החל בגואראני, אחר כך עבר לקורינתיאנס, הושאל בחזרה לגואראני ומצא עצמו (בין היתר) גם כמושאל בפילדלפיה האמריקאית (קבוצתו של תאי בריבו היום מה-MLS). בהמשך, כשהיה שחקן קרוזיירו בשנים 2023-2024, הושאל ממנה למספר קבוצות ובניהן אמריקה מיניירו ופאפוס הקפריסאית.

לאחר שאיבדה את רוב ההתקפה שלה מהעונה שעברה, נראה כי מכבי נתניה משלימה כעת את הפאזל. 

