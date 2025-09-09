משחקי גביע הדייוויס ייערכו ללא קהל ביציעים

משחקי גביע הדיוויס בין קנדה לישראל שיתקיימו בסוף השבוע יהיו מול יציעים ריקים וללא קהל בשל שיקולים ביטחוניים, כך הודיעו המארחים היום (שלישי) במהלך ההכנות למפגש.

בהודעה לתקשורת נמסר מהמארגנים כי ההחלטה התקבלה בשיתוף עם איגוד הטניס הבינלאומי בעקבות "חשש מעניינים ביטחוניים ומודיעין שהתקבל מהרשויות המקומיות לקראת המשחק בהליפקס".

כמו כן, הוסיפו באיגוד הטניס הקנדי: "אנו מכירים במצב המתמשך והמורכב במזרח התיכון. הגענו למסקנה כי מפגש בדלתיים סגורות יהיה הדרך היחידה להגן על המעורבים וגם לשמור על המשחק".

הנשיא הרצוג עם מחבט טניס (עמוס בן גרשום/לע"מ)

באיגוד הטניס העולמי אישרו את הפרטים והבהירו כי הם שותפים לאכזבה מסגירת היציעים, אך הביטחון נמצא בראש סדר העדיפויות. "בטיחות השחקנים מעל הכל", כך נמסר בתגובה.

זו לא הפעם הראשונה שזה קורה. לפני 16 שנה נבחרת שבדיה אירחה את נבחרת ישראל בגביע הדיוויס ללא קהל ביציעים בגלל מבצע "עופרת יצוקה" של צה"ל ברצועת עזה והחשש מתגובות המפגינים שהתכוונו להגיע למשחקים. המשחקים יתקיימו בשישי ובשבת.