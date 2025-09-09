מוכנה לגביע ווינר: הפועל זכתה בטורניר ההכנה

הפועל תל אביב מוכנה לגביע ווינר, ועשתה עוד צעד בדרך ללהיות מוכנה לדבר האמיתי – היורוליג וליגת ווינר סל. האדומים רשמו היום (שלישי) ניצחון רביעי בהכנה, פעם נוספת על בלקן בוטבגארד, עם 66:108 נהדר, ובכך הם זכו בטורניר ההכנה בו השתתפה הקבוצה, והיא עם 4 מ-4 בניסויי הכלים.

אנטוניו בלייקני הוביל את כל הקלעים במועדון עם 17 נקודות, כאשר טיילר אניס הוסיף 15, דן אוטורו תרם 12, אלייז’ה ברייאנט 10 משלו ומי שעוד נצץ והגיע לדו ספרתי הוא ברונו קבוקלו, שסיפק 13 נקודות ב-17 דקות על הפרקט. גם הפעם דימיטריס איטודיס הקפיד על הרוטציה, ואף שחקן לא חצה את רף 23 הדקות.

כדור הפתיחה (הפועל "IBI" תל אביב)

סנדי כהן קיבל כמה דקות, כמו גם ארי עמיאל ואיליי דולינסקי, ומי שהפעם לא שיחק הוא יפתח זיו, שצפה בהתמודדות מהצד, כשגם טאי אודיאסי לא שיחק אחרי שקיבל מכה במשחק הקודם ונח הפעם. בכל מקרה, כעת הפנים של מחזיקת היורוקאפ לעבר גביע ווינר, כאשר ביום שבת (20:55) היא תארח את נס ציונה במסגרת המחזור הראשון שלה במפעל השלישי בטיבו בישראל במנורה.

קולין מלקולם (הפועל "IBI" תל אביב)

הפועל תל אביב תשוב לארץ מחר (רביעי) בצהריים, וביום חמישי המועדון יקיים את המדיה דיי השנתי כנהוג בכל קבוצה. ביום שישי הקבוצה תחנוך את פתיחת חנות הפופ-אפ בדיזינגוף סנטר, ביום שבת כאמור נס ציונה במנורה, ביום שלישי הבא קריית אתא בחוץ, משחק הכנה נוסף ואז הדבר האמיתי – ברצלונה “בבית”, במשחק הראשון של המועדון אי פעם ביורוליג.

ג'ונתן מוטלי (הפועל "IBI" תל אביב)

בישראל מי שצפויים להצטרף לקבוצה הם חמשת הנציגים של הפועל תל אביב בנבחרת ישראל בדמות ים מדר, תומר גינת, בר טימור, גיא פלטין ואיתי שגב, כאשר כאמור קבוקלו כבר הגיע ושיחק שני משחקי הכנה, ומי שלא בטוח יגיע הוא וסיליה מיציץ’, שעשוי לחבור בהמשך למועדון.