דור חכם ויוגאי מרינה זכו באליפות ישראל בגולף

אליפות ישראל בגולף הסתיימה היום (שלישי) נערכה במועדון הגולף בקיסריה, כאשר דור חכם הוכתר לאלוף לישראל לשנת 2025 בקטגוריות הגברים הפתוחה ויוגאי מרינה הפכה לאלופת ישראל בנשים.

חכם, בן ה-32 מאור עקיבא, זכה במקום הראשון זו השנה החמישית ברציפות ואמר: "אני שמח מאד מהזכייה. הגעתי לגולף בעקבות המשפחה שלי, יש לי לא מעט בני דודים אלופי עבר והם אלה שהדביקו אותי בחיידק".

בקטגוריות הנוספות, אנטוני הריס הפך לאלוף ישראל לשנת 2025 במאסטרס לגילי 40 ומעלה. גדי גולן זכה בקטגוריית הגראנד מאסטרס של 65 ומעלה, סיריל קאופמן ניצח בסופר סיניור לגילי 75 ומעלה, אלון אברג׳יל זכה בקטגוריית הנוער וריזאק סאלח הוא אלוף ישראל החדש מבין נכי צה״ל שהשתתפו בתחרות.



אלון אברג'יל, שכאמור זכה במקום הראשון בקטגוריית הנוער, סיפר: "גדלתי בארה"ב ואבא שלי מאז ומתמיד עבד על המגרש. זה היה החלום שלו. שיחקתי 6 שנים, פרשתי וחזרתי לשחק לפני כשנה. אני שואף להמשיך בכל הכוח". הוא מתכנן להמשיך בקולג' בארה"ב כדי להגיע לרמות הגבוהות ולייצג את ישראל.



למרות המצב הביטחוני בישראל והמלחמה, הגיעו ארצה שהי שחקני גולף מהעולם, מצ'ילה ומדובאי. במהלך טקס הכרזת הזוכים, הקדיש איגוד הגולף בישראל שני גביעים מיוחדים לשחקנים מחו"ל, במטרה להוקיר להוקיר להם תודה.

דור חכם בחבטה האחרונה (איגוד הגולף)

אלפרדו ארגס, שעשה את כל הדרך מצ'ילה לתחרות בישראל, שיתף: "אני מאוד מתרגש להיות כאן בישראל. התכוננתי להשתתף במשחקי המכביה ביוני, אך עקב המלחמה הם בוטלו. כשהזמינו אותי כעת מאיגוד הגולף בישראל להגיע ולקחת חלק, התרגשתי מאד כי הרמה של הגולף כאן מאוד טובה. זו הפעם השנייה שאני משתתף בתחרות גולף בארץ, יש לי כאן משפחה גדולה ואני חייב לומר שאני מרגיש בטוח".

מאיגוד הגולף בישראל נמסר: "אליפות ישראל בגולף לשנת 2025 התנהלה בשיתוף פעולה עם מועדון הגולף בקיסריה, כאשר תנאי המגרש המצוינים תרמו לאיכות גבוהה של התחרות. אורחים ושחקנים ממדינות שונות בעולם היו אמורים לקחת חלק באליפות, אולם בשל המצב הביטחוני בוטלו הגעות רבות. איגוד הגולף פועל להרחבת תשתיות הגולף בישראל, ובמקביל שואף לכך שבשנה הבאה האליפות הפתוחה של ישראל תתקיים במתכונת בינלאומית מלאה".