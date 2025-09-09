יום שלישי, 09.09.2025 שעה 22:52
כדורסל ישראלי

"מי שהצביע בעד האיחוד, נגד הכדורסל הישראלי"

בנתניה זועמים לאור החלטת האיגוד בעניין עתידן של עפולה ואילת: "איך יו"ר עפולה לא פסל עצמו מלהצביע מניגוד עניינים? שערורייה. הפוליטיקה מנצחת"

|
שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)
שחקני אליצור נתניה (רועי כפיר)

ההצבעה במהלך ישיבת הנהלת איגוד הכדורסל בעניין איחוד הקבוצות הפועל אילת והפועל עפולה, הביאה לרוב של 14 מול 13 בעד האיחוד, כאשר האיגוד למעשה אישר את הפרוטוקול ואת ההחלטה של ישיבת ההנהלה הקודמת בנושא אחרי ששופט המחוזי גלעד הס החזיר את הנושא לפתחו של איגוד הכדורסל, כשכזכור בית הדין של איגוד הכדורסל דחה את הערעורים של אילת, לא קיבל את האיחוד עם עפולה וקבע שאליצור נתניה תמשיך עונה נוספת בליגת העל, למרות שירדה.

בין המשתתפים באותה הצבעה, היה יו”ר הפועל עפולה יוסי מלכה, שהצביע בעד האיחוד. הדבר הוא שנוי במחלוקת כמובן, לאור העובדה שההצבעה היא על עתיד המועדון הצפוני כאשר בין המצביעים נמצא משתתף לו יש ניגוד עניינים בתור יושב ראש המועדון.

בנתניה הגיבו בזעם על כך שיו”ר עפולה הצביע, ועל הרוב שהיה בעד האיחוד: “שוב אנו רואים שהפוליטיקה מנצחת. איך יוסי מלכה יו״ר עפולה לא פסל את עצמו מניגוד עניינים?! שערורייה! כל מי שהצביע בעד האיחוד, הצביע נגד הכדורסל ישראלי”.

שחקני הפועל אילת (ליאו קופר)שחקני הפועל אילת (ליאו קופר)

עוד הוסיפו בנתניה: “מרכז הפועל היה צריך לשים את טובת ענף הכדורסל לנגד עינו . כמו גם לעפולה גם ככה פקעה הזכות ב-31/8 להשתתף בליגת העל. והמנהלת הודיעה לנתניה שהזכאות עברה אליה. כך שאת האיחוד הם יכולים לעשות בליגה הלאומית”.

יש לציין שהאיגוד הבהיר שהוא אינו מתנגד להצעת המנהלת להקטין את הליגה ל-13 קבוצות, שלפיה אין לאף אחת מהקבוצות זכאות ספורטיבית להשתתף בליגת העל. כלומר המשמעות היא שלא נתניה תשחק בליגת העל ולא הקבוצה המאוחדת של אילת.

