מנור לא ירד ברמה: ויאריאל לא נופלת מטוטנהאם

הרבה אומרים שהמעבר של מנור סולומון לוויאריאל הוא “ירידה לצורך עליה”. “מעבר חכם, אבל מדובר בקבוצה קטנה מטוטנהאם”. ובכן, תרשו לי לחלוק על אותם אנשים, לא רק שלא מדובר בירידה, יש פה שדרוג משמעותי לכוכב הישראלי, ולא רק בגלל הצמיחה הצפויה בדקות המשחק.

הפרמייר ליג היא ליגה ענקית. גם קבוצות תחתית שם מגלגלות יותר כסף מקבוצות טופ בספרד. בעצם, אפילו בצ’מפיונשיפ, הליגה השנייה בטיבה באנגליה, הקבוצות מצליחות לעשות סכומים מדהימים. הכדורגל האנגלי גם מתוקשר יותר טוב, עד שהצליחו להשוות את קריסטאל פאלאס לוויאריאל.

אל תבינו אותי לא נכון, מעבר פוטנציאלי של מנור לפאלאס היה יכול להיות ענק, בטח בהתחשב ביכולת של הקשר הישראלי ובכך שמדובר בקבוצה בעלייה, אבל ויאריאל היא יותר ממה שעושים ממנה. אנשים כבר שוכחים באיזה קבוצה נהדרת מדובר, או שלא מספיק חשופים כנראה לליגה בספרד.

הצוללת הצהובה עושה צרות כדרך קבע לאריות הליגה, ברצלונה וריאל מדריד, מסיימת באופן כמעט קבוע בטופ, ואף הפכה את עצמה לקבוצה לגיטימית באירופה, כשהשיא הגיע בעונת 2021/22, בה הצהובים הגיעו עד לחצי גמר ליגת האלופות, כשבדרך הם הדיחו בשמינית את יובנטוס וברבע את האימפריה הגרמנית באיירן מינכן.

עונה לפני כן, ויאריאל גם זכתה בליגה האירופית על חשבונה של מנצ’סטר יונייטד, אחרי מאבק זכור בדו קרב מהנקודה הלבנה בו דויד דה חאה החמיץ את הפנדל האחרון. אבל למה להתרפק על העבר? שני משחקים לעונה הנוכחית, הצוללת הצהובה היא אחת הקבוצות המלהיבות בספרד, כשהיא כבשה הכי הרבה שערים עד כה (8). מדובר בקבוצה שלא נופלת מטוטנהאם, ואף עולה עליה. טוב, את זה נגלה במחזור הפתיחה של הצ’מפיונס כשהחבורה של מרסלינו תפגוש את התרנגולים בחוץ לקרב פיקנטי עבור מנור.