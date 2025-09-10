יום רביעי, 10.09.2025 שעה 00:15
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

מנור לא ירד ברמה: ויאריאל לא נופלת מטוטנהאם

ירידה לצורך עליה? ממש לא. הצוללת הצהובה היא קבוצה איכותית מהטופ בספרד, בה הכוכב הישראלי יקבל הרבה יותר קרדיט ויהיה חלק מהצרות של בארסה וריאל

|
מנור סולומון חוגג (ראובן שוורץ)
מנור סולומון חוגג (ראובן שוורץ)

הרבה אומרים שהמעבר של מנור סולומון לוויאריאל הוא “ירידה לצורך עליה”. “מעבר חכם, אבל מדובר בקבוצה קטנה מטוטנהאם”. ובכן, תרשו לי לחלוק על אותם אנשים, לא רק שלא מדובר בירידה, יש פה שדרוג משמעותי לכוכב הישראלי, ולא רק בגלל הצמיחה הצפויה בדקות המשחק.

הפרמייר ליג היא ליגה ענקית. גם קבוצות תחתית שם מגלגלות יותר כסף מקבוצות טופ בספרד. בעצם, אפילו בצ’מפיונשיפ, הליגה השנייה בטיבה באנגליה, הקבוצות מצליחות לעשות סכומים מדהימים. הכדורגל האנגלי גם מתוקשר יותר טוב, עד שהצליחו להשוות את קריסטאל פאלאס לוויאריאל.

אל תבינו אותי לא נכון, מעבר פוטנציאלי של מנור לפאלאס היה יכול להיות ענק, בטח בהתחשב ביכולת של הקשר הישראלי ובכך שמדובר בקבוצה בעלייה, אבל ויאריאל היא יותר ממה שעושים ממנה. אנשים כבר שוכחים באיזה קבוצה נהדרת מדובר, או שלא מספיק חשופים כנראה לליגה בספרד.

הצוללת הצהובה עושה צרות כדרך קבע לאריות הליגה, ברצלונה וריאל מדריד, מסיימת באופן כמעט קבוע בטופ, ואף הפכה את עצמה לקבוצה לגיטימית באירופה, כשהשיא הגיע בעונת 2021/22, בה הצהובים הגיעו עד לחצי גמר ליגת האלופות, כשבדרך הם הדיחו בשמינית את יובנטוס וברבע את האימפריה הגרמנית באיירן מינכן.

עונה לפני כן, ויאריאל גם זכתה בליגה האירופית על חשבונה של מנצ’סטר יונייטד, אחרי מאבק זכור בדו קרב מהנקודה הלבנה בו דויד דה חאה החמיץ את הפנדל האחרון. אבל למה להתרפק על העבר? שני משחקים לעונה הנוכחית, הצוללת הצהובה היא אחת הקבוצות המלהיבות בספרד, כשהיא כבשה הכי הרבה שערים עד כה (8). מדובר בקבוצה שלא נופלת מטוטנהאם, ואף עולה עליה. טוב, את זה נגלה במחזור הפתיחה של הצ’מפיונס כשהחבורה של מרסלינו תפגוש את התרנגולים בחוץ לקרב פיקנטי עבור מנור.

