יום שלישי, 09.09.2025 שעה 21:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

הפועל פתח תקווה עשויה להחתים את פול גריטה

פרסום ראשון: אחרי שהמעבר שלו לליגה הרומנית נפל, החלוץ עשוי לעבור לעולה החדשה על מנת לאפשר לקבוצה מבירת הנגב לפנות מקום בסגל לזר נוסף

|
ארנולד גריטה (מרטין גוטדאמק)
ארנולד גריטה (מרטין גוטדאמק)

האם פול גריטה בדרך לקבוצה חדשה בליגת העל? ל-ONE נודע לראשונה הערב (שלישי) כי הפועל פתח תקווה, העולה החדשה, עשויה לצרף את החלוץ הקמרוני של הפועל באר שבע. 

כזכור, גריטה כבר סיכם את תנאיו באוניברסיטטה קלוז’ הרומנית, אלא שהמעבר שלו לשם נפל וחלון ההעברות ברומניה נסגר.

המלאבסים הביעו עניין בגריטה וזה עובד לרשות באר שבע שכאמור העבירה לו מסר שהוא לא בתוכניות המקצועיות של המאמן רן קוז'וק. החלון בליגה הרומנית נסגר היום כאמור, כך שהאופציות לחלוץ כמעט ונגמרו.

גריטה הצטרף להפועל באר שבע בעונה שעברה, כאשר הוא רשם 38 הופעות במדי הקבוצה מבירת הנגב, בהן כבש שבעה שערים בכל המסגרות והיה חלק מהזכייה של הקבוצה בגביע המדינה. העונה, הוא הספיק לרשום הופעה אחת במדי הקבוצה במוקדמות הקונפרנס ליג. 

