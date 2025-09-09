הפועל פתח תקווה עשויה להחתים את פול גריטה

האם פול גריטה בדרך לקבוצה חדשה בליגת העל? ל-ONE נודע לראשונה הערב (שלישי) כי הפועל פתח תקווה, העולה החדשה, עשויה לצרף את החלוץ הקמרוני של הפועל באר שבע.

כזכור, גריטה כבר סיכם את תנאיו באוניברסיטטה קלוז’ הרומנית, אלא שהמעבר שלו לשם נפל וחלון ההעברות ברומניה נסגר.

המלאבסים הביעו עניין בגריטה וזה עובד לרשות באר שבע שכאמור העבירה לו מסר שהוא לא בתוכניות המקצועיות של המאמן רן קוז'וק. החלון בליגה הרומנית נסגר היום כאמור, כך שהאופציות לחלוץ כמעט ונגמרו.

גריטה הצטרף להפועל באר שבע בעונה שעברה, כאשר הוא רשם 38 הופעות במדי הקבוצה מבירת הנגב, בהן כבש שבעה שערים בכל המסגרות והיה חלק מהזכייה של הקבוצה בגביע המדינה. העונה, הוא הספיק לרשום הופעה אחת במדי הקבוצה במוקדמות הקונפרנס ליג.