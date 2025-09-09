"יש פה חבורה של ווינרים שהאמינו בכל דקה"

אחרי שפתחה עם 0:0 בחוץ מול בוסניה, הנבחרת הצעירה של ישראל המשיכה הערב (שלישי) את קמפיין מוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות עם 2:2 מרשים בחוץ מול הולנד.

מאמן הנבחרת, גיא לוזון, סיכם את ההתמודדות: “אני חושב שזה היה המשך ישיר להופעה שלנו מול בוסניה. יש פה חבורה מלוכדת ומגובשת שיודעת בדיוק מה היא רוצה מעצמה. דיברנו פה לפני המשחק שאנחנו באים לקחת נקודות, לא באים להתבטל, לא עושים כבוד ליריבה, באים לשחק בביטחון כשאנחנו עם הכדור, מאורגנים ואגרסיביים ורעים במובן הטוב של המילה הגנתית. היה משחק לא פשוט מול נבחרת מהטובות באירופה, אם לא הטובה ביותר, שמורכבת משנתון שזכה באליפות אירופה עד גיל 19 ושהגיע לחצי הגמר ביורו עד 21 האחרון.

“היה משחק נהדר, יצרנו מצבים בשתי המחציות. לחזור מפיגור פה בסוף זה מראה על אופי, על חבורה של ווינרים שהאמינו בכל דקה ודקה. סומך עליהם, אוהב אותם. נמשיך להתאמן ולהתחזק ובכל משחק נבוא וניתן את המקסימום שלנו. יש לנו בית קשה מאוד על הנייר, אבל לא נוותר על שום נקודה. אני גאה ברן בנימין ובכל אחד ואחד מהשחקנים. הוא היה קצת פושר במחצית הראשונה, רציתי להחליף אותו והוא אמר לי ‘סמוך עליי, תן לי להמשיך’. באינסטינקט שלי הרגשתי שאני חייב להמשיך איתו. הוא המשיך, כבש גול והיה פנטסטי במחצית הראשונה.

“אני יכול לשבח פה אחד ואחד מהשחקנים, כולם נתנו הכל ואני גאה על כך. המסרים ששידרנו לשחקנים במהלך שלושת הימים האחרונים זה שאנחנו קבוצה טובה ושחקנים טובים, שאנחנו לא צריכים להרגיש נחותים לאף אחד ושלהאמין בעצמנו זה הדבר הכי חשוב, לשחק כדורגל טוב ולהביא גם תוצאות. אני שמח מאוד שעמדנו בכל הפרמטרים ומחכה כבר להתכנסות הבאה. היה כיף עם השחקנים בימים האחרונים, עונג גדול”.

רן בנימין הוסיף: “משחק מול קבוצה מאוד איכותית, התכוננו אליו טוב ועשינו הכנה טובה. באנו לא בשביל להקל על היריבה, אמרנו שאנחנו נותנים את הכל. לא משנה איזו קבוצה זאת, היא לא תטייל נגדנו. חווינו תחושות קשות מאוד פה. לא היינו בישראל ושמענו על המקרים שקרו בארץ, כולנו פה אחד אמרנו שאנחנו עולים ומשחקים בשביל הסמל, בשביל כל המדינה, כל מי שמאחורינו, שמקריב כדי שנוכל לעשות את מה שאנחנו אוהבים ולשחק כדורגל. זה היה בשבילם היום.

“לצערי לא הצלחנו לנצח פה, אבל נקווה לעשות את זה במשחק הבא. אני פחות מסתכל על עצמי מבחינה אישית, לפחות בנבחרת, אני כאן כדי לשחק עבור הסמל הזה. זכות גדולה לשחק בנבחרת, זה בשבילי משהו שחלמתי עליו מילדות. אני מקווה להמשיך להראות יכולת טובה, להמשיך להיות פה שותף משמעותי. יש פה רוח חדשה ומרגישים שכולם מאמינים שאנחנו יכולים לנצח כל משחק. אף קבוצה לא תטייל מולנו, אנחנו פה כדי לעשות חיים קשים לכולם”.

ינאי דיסטלפלד אמר: “כמו שראיתם, הם רוב הזמן היו עם הכדור, אנחנו היינו עסוקים עם המעברים, וכמה שיותר החזקנו בכדור שיכלנו. עשינו את זה בצורה טובה ובסוף הכנסנו שני גולים, שמרנו על התיקו וגם הובלנו. יש תחושת פספוס קטנה, אבל בסוף הבאנו את הנקודה ואנחנו מרוצים. צריך לזכור שיש ילדים בגילנו בארץ שעכשיו נלחמים ובשגרה שונה לגמרי, ולבוא לפה לשחק בהולנד, להוציא נקודה ולייצג את הנבחרת זה משהו גדול ואנחנו צריכים להעריך את זה”.

שוער הנבחרת, דור בנימיני הוסיף: “זה מרגש מאוד לשחק בנבחרת, זכות גדולה, בטח עם המצב, לתת הופעה הרואית מול 11 שחקנים מהטופ של הפרמייר ליג ואירופה. זה חדר הלבשה מאוחד ומגובש, אנחנו עובדים על זה עוד מההתכנסות הקודמת. אני גאה בחברים שלי ואוהב אותם. מקווה שאנחנו מביאים טיפה גאווה למדינה שלנו עם הרגעים שהם חווים.

“יש לנו איש צוות חדש, נדב הפסיכולוג והמאמן המנטלי שעוזר לנו המון, באסיפות, באימונים, במגרש, הוא מחדיר בנו אמונה. הצוות כולו מחדיר בנו אמונה שאנחנו יכולים לעשות דברים גדולים, לא משנה מול איזה נבחרת אנחנו באים. נגד בוסניה זה לא הלך כמו שרצינו למרות ששלטנו במשחק. היום הבאנו את האמונה הזאת, לא ראינו ממטר מי עומד מולנו, היינו מגובשים, רק ככה אפשר להצליח. בסופו של דבר השגנו את הנקודה באצטדיון קשה מול נבחרת מהטובות בעולם. גאה בחברים שלי. יש לנו מטרות לקמפיין הזה ואני מאמין בחברים שלי לנבחרת. אין לי ספק שנעשה את זה”.