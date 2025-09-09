המשחק בין ברצלונה לוולנסיה - לא בקאמפ נואו

הסאגה סביב היכן ברצלונה תארח את ולנסיה במסגרת המחזור הקרוב בליגה הספרדית (ראשון ב-22:00, שידור חי בערוץ ONE) – הגיעה לסיומה. הקטלונים הודיעו היום (שלישי) באופן רשמי כי יארחו את העטלפים באצטדיון יוהאן קרויף שמשמש את קבוצת המילואים והנשים של המועדון.

“ההתמודדות עוד לא יכולה להתקיים בקאמפ נואו, המועדון פועל במרץ להשגת האישורים המנהליים הנדרשים לפתיחת האצטדיון בעתיד הקרוב. לכן, המשחק ייערך בסופו של דבר באצטדיון יוהאן קרויף”, נכתב בהצהרה של הבלאוגרנה.

כזכור, למרות הבטחות חוזרות ונשנות מצד נשיא המועדון ז’ואן לאפורטה לגבי סיום עבודות השיפוץ במגרש המיתולוגי, בארסה טרם יכולה לחזור אליו ותאלץ להסתפק באצטדיון הקטן על שמו של האגדה ההולנדית, שמכיל כ-6,000 מקומות בלבד.

החבורה של האנזי פליק פתחה את העונה עם שלושה משחקי חוץ נוכח היעדר הבית. במחזור הראשון היא השיגה 0:3 חלק במיורקה, אחר כך הסתבכה בלבאנטה ולבסוף יצאה גם כן עם שלוש הנקודות בזכות 2:3, ואצל ראיו וייקאנו היא נתקעה עם 1:1 בלבד.