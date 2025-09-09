מאמץ אחרון: אוהדי מכבי ת"א מתקרבים למיליון שקל

לפני מספר ימים קרן מכבי ת"א ועמותת "אחים לסמל" של אוהדי מכבי ת"א הכריזו כי המטרה שלהם במקפיין גיוס הכספים הפכה להיות הגעה לרף מיליון השקלים, זאת כמובן לטובת אריזות מזון לנזקקים לערב חג ראש השנה, וכאשר נותרו קצת יותר משעתיים לסיום הקמפיין - הם אכן מתקרבים בצעדי ענק לעבר היעד. גיוס הכספים יסתיים הלילה בשעה 22:00 ואתם יכולים לתרום גם כן בלחיצה כאן.

כידוע, פרויקט "עושים טוב בצהוב" נמשך זו השנה ה-13 ברציפות. מדובר ביוזמה קהילתית שמטרתה גיוס תרומות לרכישת ואריזת מזון עבור אוכלוסיות מוחלשות, כדי להבטיח שלכל משפחה תהיה אפשרות לחגוג את ראש השנה בכבוד, והוא נעשה בהובלת קרן מכבי ת"א ועמותת אחים לסמל בראש השנה ובפסח.

היעד שהוצב לשנה הזאת היה הגעה ל-3,000 חבילות מזון ו-750,000, אך תוך כדי קמפיין גיוס התרומות, הרף התעדכן למיליון שקלים וקצת יותר משעתיים לסוף הקמפיין, גויסו כמעט 900 אלף שקלים. "אחים לסמל" שואפים להכריז הלילה כי הגיעו ליעד השאפתני והבלתי נתפס כאשר התרומות החלו להיאסף בסך הכל לפני קצת יותר משבוע.

ביום שישי הקרוב בשעות הבוקר, יתקיים אירוע אריזות המזון במבואות של שער 11 באצטדיון בלומפילד והשנה גם בשער 13. אל האירוע תגיע גם נציגות של שחקני מכבי ת"א שלוקחים חלק בפרויקט, ואיתם גם אנשי הצוות המקצועי וההנהלה.