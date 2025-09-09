יום שלישי, 09.09.2025 שעה 20:11
ליגה סעודית 25-26
30-51אל נאסר1
32-51אל איתיחאד2
31-41אל חאליג'3
31-31אל קאדיסיה4
30-21אל הילאל5
31-21אל אטיפאק6
31-21אל פייחה7
30-11אל אהלי8
11-11אל חאזם9
11-11דאמאק10
02-11אל פאתח11
02-11אל חולוד12
01-01ניאום13
03-11אל נג'מה14
02-01אל ריאד15
05-21אל אחדוד16
04-11אל שבאב17
05-01אל טאאוון18

איניגו מרטינס: רציתי לצאת מאיזור הנוחות שלי

אקס ברצלונה, שחבר לרונאלדו באל נאסר בקיץ האחרון הסביר את עזיבתו לסעודיה והצהיר: "מרגש אותי להילחם לצד כריסטיאנו, הגיע הזמן לחפש אתגר אחר"

|
איניגו מרטינס (IMAGO)
איניגו מרטינס (IMAGO)

איניגו מרטינס, מי שעד לאחרונה לבש את מדיה של ברצלונה, עזב בחלון ההעברות האחרון לליגה הסעודית כאשר חבר לכריסטיאנו רונאלדו באל נאסר. היום (שלישי), הספרדי הסביר מדוע עשה את המהלך אשר עשה.

הבלם אמר על חברו לקבוצה החדש הפורטוגלי: "הייתה לי ההזדמנות לשחק נגדו במשחקים רבים. היה קשה לעצור אותו, אבל היכולת לחלוק איתו חדר הלבשה, לא לכולם יש את ההזדמנות הזו, והיכולת שהוא יהיה לצידי ולהילחם לצידו כדי לזכות בתארים זה משהו שמניע אותי ומרגש אותי. אני שמח להיות במועדון הגדול הזה עם השחקנים הטובים בעולם".

לגבי החלטתו להצטרף לקבוצה בניהולו של הפורטוגלי חורחה חסוס, אמר שזו "החלטה טובה, כי הגיע הזמן לחפש אתגרים אחרים, עיר אחרת ותרבות אחרת".

רוצה להביא תארים לפורטוגלי. מרטינס ורונאלדו (רויטרס)רוצה להביא תארים לפורטוגלי. מרטינס ורונאלדו (רויטרס)

"זו הפעם הראשונה שיצאתי מאזור הנוחות שלי, וציפיתי לזה בקוצר רוח. רציתי את הצעד הבא, להתחרות בליגה הזאת ולחוות את החוויה הנפלאה הזו. יש עוד דרך ארוכה לעבור, אבל צעדים חשובים מאוד נעשים, ולהיות חלק מזה זה נפלא ומרגש", הדגיש.

לבסוף, הוסיף כי בערב הסעודית הוא יוכל "להמשיך להתחרות ברמה הגבוהה ביותר" ושהוא ינסה לזכות "בכל תואר אפשרי".

