איניגו מרטינס: רציתי לצאת מאיזור הנוחות שלי

איניגו מרטינס, מי שעד לאחרונה לבש את מדיה של ברצלונה, עזב בחלון ההעברות האחרון לליגה הסעודית כאשר חבר לכריסטיאנו רונאלדו באל נאסר. היום (שלישי), הספרדי הסביר מדוע עשה את המהלך אשר עשה.

הבלם אמר על חברו לקבוצה החדש הפורטוגלי: "הייתה לי ההזדמנות לשחק נגדו במשחקים רבים. היה קשה לעצור אותו, אבל היכולת לחלוק איתו חדר הלבשה, לא לכולם יש את ההזדמנות הזו, והיכולת שהוא יהיה לצידי ולהילחם לצידו כדי לזכות בתארים זה משהו שמניע אותי ומרגש אותי. אני שמח להיות במועדון הגדול הזה עם השחקנים הטובים בעולם".

לגבי החלטתו להצטרף לקבוצה בניהולו של הפורטוגלי חורחה חסוס, אמר שזו "החלטה טובה, כי הגיע הזמן לחפש אתגרים אחרים, עיר אחרת ותרבות אחרת".

רוצה להביא תארים לפורטוגלי. מרטינס ורונאלדו (רויטרס)

"זו הפעם הראשונה שיצאתי מאזור הנוחות שלי, וציפיתי לזה בקוצר רוח. רציתי את הצעד הבא, להתחרות בליגה הזאת ולחוות את החוויה הנפלאה הזו. יש עוד דרך ארוכה לעבור, אבל צעדים חשובים מאוד נעשים, ולהיות חלק מזה זה נפלא ומרגש", הדגיש.

לבסוף, הוסיף כי בערב הסעודית הוא יוכל "להמשיך להתחרות ברמה הגבוהה ביותר" ושהוא ינסה לזכות "בכל תואר אפשרי".