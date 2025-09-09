יום שלישי, 09.09.2025 שעה 20:50
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

גם השנה: ריאל תחרים את טקס כדור הזהב?

משלחת מטעם 'פראנס פוטבול' נסעה למדריד על מנת לנסות ולפייס את המועדון הלבן לקראת הגאלה הקרובה, אך הפגישות לא צלחו. "מעלה סימני שאלה רציניים"

ויניסיוס ג'וניור מתוסכל (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור מתוסכל (IMAGO)

בשנה שעברה נפל דבר בכדורגל העולמי. טקס כדור הזהב השנתי הגיע, והכל היה מוכן לזוכה הברור והפייבוריט, ויניסיוס ג’וניור. אך על אף התחזיות המוקדמות, הכוכב של ריאל מדריד נותר בידיים ריקות והפרס הלך לקשרה של מנצ’סטר סיטי, רודרי.

הדבר יצר קרע של ממש בין מארגני הפרס, הלא הם ‘פראנס פוטבול’ ואופ”א, לבין הבלאנקוס, כשזכור לכל אוהדי הכדורגל, המועדון הלבן החרים את הטקס, לא שלח אף נציג, ואף פרסם הצהרות פומביות המבקרות את אופן הבחירה והקריטריונים.

ההחלטה של ריאל מדריד להחרים את הגאלה הותירה את הארגון המום וגרמה לזעזוע וביקורת רבה בעולם הכדורגל, בין היתר שהמועדון שמתיימר להיות הכי ממלכתי, לא מתנהג באופן ספורטיבי כשמדובר בבחירות שלא תואמות את ציפיותיו. כזכור לבלאנקוס, יחד עם ברצלונה, יש את מספר הזכיות הגבוה ביותר בכדור הזהב, עם 12 כל אחת. 

רודרי עם כדור הזהב (רויטרס)רודרי עם כדור הזהב (רויטרס)

כעת, בתקשורת הספרדית טוענים כי בחודשים האחרונים ניסתה ‘פראנס פוטבול’ לחדש את הקשרים עם המועדון מהבירה הספרדית. משלחת מטעם הארגון הצרפתי נסעה למדריד, אך הפגישות לא הניבו תוצאות, מה שמעלה סימני שאלה רציניים, ויש הטוענים סימני קריאה לגבי כוונתם של הלבנים להשתתף בטקס השנתי ב-22 בספטמבר.

“ריאל מדריד לא מבינה מה בדיוק קרה בעונה שעברה, ובמיוחד את הסיבות שהובילו לשינוי שיטת הניקוד וחלק מהקריטריונים שנעשה בהם שימוש”, נכתב ב’מארקה’. “ביטול טקס הפרסים השנתי בהגרלת ליגת האלופות, לא תרמה ליחסים המוסדיים בין המועדון לבין אופ”א”.

