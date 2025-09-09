גם השנה: ריאל תחרים את טקס כדור הזהב?

בשנה שעברה נפל דבר בכדורגל העולמי. טקס כדור הזהב השנתי הגיע, והכל היה מוכן לזוכה הברור והפייבוריט, ויניסיוס ג’וניור. אך על אף התחזיות המוקדמות, הכוכב של ריאל מדריד נותר בידיים ריקות והפרס הלך לקשרה של מנצ’סטר סיטי, רודרי.

הדבר יצר קרע של ממש בין מארגני הפרס, הלא הם ‘פראנס פוטבול’ ואופ”א, לבין הבלאנקוס, כשזכור לכל אוהדי הכדורגל, המועדון הלבן החרים את הטקס, לא שלח אף נציג, ואף פרסם הצהרות פומביות המבקרות את אופן הבחירה והקריטריונים.

ההחלטה של ריאל מדריד להחרים את הגאלה הותירה את הארגון המום וגרמה לזעזוע וביקורת רבה בעולם הכדורגל, בין היתר שהמועדון שמתיימר להיות הכי ממלכתי, לא מתנהג באופן ספורטיבי כשמדובר בבחירות שלא תואמות את ציפיותיו. כזכור לבלאנקוס, יחד עם ברצלונה, יש את מספר הזכיות הגבוה ביותר בכדור הזהב, עם 12 כל אחת.

רודרי עם כדור הזהב (רויטרס)

כעת, בתקשורת הספרדית טוענים כי בחודשים האחרונים ניסתה ‘פראנס פוטבול’ לחדש את הקשרים עם המועדון מהבירה הספרדית. משלחת מטעם הארגון הצרפתי נסעה למדריד, אך הפגישות לא הניבו תוצאות, מה שמעלה סימני שאלה רציניים, ויש הטוענים סימני קריאה לגבי כוונתם של הלבנים להשתתף בטקס השנתי ב-22 בספטמבר.

“ריאל מדריד לא מבינה מה בדיוק קרה בעונה שעברה, ובמיוחד את הסיבות שהובילו לשינוי שיטת הניקוד וחלק מהקריטריונים שנעשה בהם שימוש”, נכתב ב’מארקה’. “ביטול טקס הפרסים השנתי בהגרלת ליגת האלופות, לא תרמה ליחסים המוסדיים בין המועדון לבין אופ”א”.