יום שלישי, 09.09.2025 שעה 20:41
כדורגל ישראלי

ישראל הביסה את הונגריה וזכתה בגרנד פרי

נבחרת השלום והאחווה עשתה זאת ואחרי ההצגה מול ברזיל, סיפקה עוד הופעה מרהיבה כשניצחה 1:8 את הנבחרת ההונגרית שדורגה ערב המשחק במקום השני בעולם

נבחרת ישראל עם הצלחת (דוברות עיריית רמלה)
נבחרת ישראל עם הצלחת (דוברות עיריית רמלה)

גאווה עצומה. אחרי טורניר גדול שכלל ניצחון מרהיב 0:6 על ברזיל אמש (שני), נבחרת השלום והאחווה של ישראל הביסה בענק גם היום 1:8 את הונגריה החזקה, שאף הייתה מדורגת ערב המשחק במקום השני בעולם, וזכתה בגרנד פרי.

הניצחון הבטיח לישראל את המקום הראשון בעולם לשנת 2025 בליגה העולמית וכן זכייה חלקה בגרנד פרי שנערך ברמלה. זו הייתה תצוגת על של הנבחרת הישראלית בניצוחו של המאמן עובד קראוס, שעלתה על יריבותיה בכמה רמות, במשחק שהועבר בשידור ישיר בערוץ ONE.

בפתיחת המחצית הראשונה הנבחרת התחילה עם שער מהיר בפנדל של שחר בן שבת, אך כעבור דקה ההונגרים השיגו את השוויון, רק כדי לספוג עם חידוש המשחק שער מחצי מגרש אותו הבקיע באמנות כוכב הנבחרת בן בן יאיר. משם, העלו הלבנים הילוך והמשיכו ל-1:6 בלתי נתפס בסיום המחצית. 

בן בן יאיר מלהטט (דוברות עיריית רמלה)

בהמשך, הרגיעה ישראל את המשחק והבקיעה ״רק״ שני שערים נוספים, אחד מהם של הקפטן ג׳ואי דימוס, שזכה בסיום המשחק לקבל את החולצה הצהובה מידיו של הקומישיונר, סלבטורה פרימצ׳ריו מאיטליה.

מחר יינעל הגרנד פרי במשחק בין הונגריה לברזיל שיקבע מי תהיה הנבחרת מספר 2 בדירוג העולמי ולאחריו טקס הסיום בו יוענקו המדליות, גביע הגרנד פרי וכן תארי מצטיין הטורניר ומאמן הטורניר.

