טריפל דאבל לשנגון, טורקיה עלתה לחצי הגמר

אחרי שבשמינית גמר היורובאסקט קיבלנו שתי הפתעות גדולות בדמות ההדחות של סרביה וצרפת, הערב (שלישי) שלב רבע הגמר של הטורניר נפתח, אך הפייבוריטית במשחק הראשון, טורקיה, לא נתקלה בקשיים מיוחדים מול פולין וגברה עליה 77:91 בדרך לחצי הגמר.

הרבע הראשון היה שקול והסתיים בשוויון 19, אך לקראת סיום הרבע השני הטורקים רשמו ריצה שהורידה אותם אל המחצית ביתרון דו ספרתי, 32:46. ברבע השלישי הם כבר הגיעו ליתרון שיא של 22 נקודות. ברבע האחרון, הפולנים צימקו מעט את ההפרש, אך לבסוף החבורה של ארגין עתמאן יצאה עם ידה על העליונה.

מי שהוביל את טורקיה היה אחד הכוכב הכי גדול שלה ואחד השחקנים הטובים בטורניר, אלפרן שנגון, שרשם טריפל דאבל אדיר של 19 נקודות, 10 אסיסטים ו-12 ריבאונדים. שיין לארקין הוסיף 13 נקודות, 5 אסיסטים ו-5 ריבאונדים וסחמוס האזר קלע 13 נקודות גם הוא. 19 נקודות של ג’ורדן לויד ושל מתאוש פונטיקה, שגם הוסיף 6 אסיסטים ו-6 ריבאונדים, לא עזרו למפסידה.