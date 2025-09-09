יום שלישי, 09.09.2025 שעה 20:11
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

"לא לכולם יש את התמונה המלאה, זה ליום אחר"

אחרי שעבר לליברפול, אלכסנדר איסאק שלח מסר חדש לאוהדי ניוקאסל: "אני לא יכול לשלוט על הכל, יש הרבה מה להגיד, אבל אני לא רוצה להיכנס לפרטים"

|
אלכסנדר איסאק (IMAGO)
אלכסנדר איסאק (IMAGO)

אחת ההעברות הגדולות ביותר ואחת הסאגות הגדולות, לפחות בקיץ הגדול, הגיעה לסיומה כאשר אלכסנדר איסאק עזב את ניוקאסל ועבר לליבפול תמורת סכום עתק של 150 מיליון אירו. אמש (שני) החלוץ הפסיד עם שבדיה לקוסובו (2:0) ולאחר המשחק, דיבר בראיון לתקשורת של ארצו על המעבר.

איסאק השלים את שיא ההעברות בתולדות הפרמייר ליג, כאשר לפני המעבר הצהיר שההבטחות של ניוקאסל הופרו ואמונו אבד, כאשר אחרי המפגש של הנבחרת שלו, החלוץ אמר בראיון: “ברור שלא לכולם יש את התמונה המלאה, אבל זה משהו ליום אחר”

חלוץ נבחרת שבדיה, שעלה כמחליף מול קוסובו בדקה ה-72 ולא עזר לחבריו להוציא נקודות, המשיך: “זה חלק מהכדורגל. אני לא יכול לשלוט בכל מה שנאמר או נכתב, אבל אני שמח שבסופו של דבר הפכתי לשחקן ליברפול, זה מה שרציתי ואני שמח על כך.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)אלכסנדר איסאק (IMAGO)

“יש הרבה על מה לדון, ואפשר לדון בזה הרבה זמן, אבל אני מרוצה מהתוצאה הסופית. אני שמח וגאה להיות שחקן ליברפול, אני לא רוצה להיכנס לפרטים או לדבר על המצב הזה יותר מדי. זו הייתה סיטואציה די חדשה בשבילי, אבל אתה תמיד לומד ומתפתח מנטלית גם מחוץ למגרש.

