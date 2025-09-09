יום שלישי, 09.09.2025 שעה 20:39
כדורגל ישראלי

"האנשים נחמדים, לא בטוח ברצון וביכולת שלהם"

על רקע העובדה שיש הטוענים שהמו"מ לרכישת הפועל חיפה תקוע, יואב כץ הגיב: "מבחינתי זו רק התעניינות, אין אנשים למשא ומתן". מי הודיע שירד מהפרק?

יואב כץ (עמרי שטיין)
המשא ומתן למכירת הפועל חיפה מוקפא מזה כשבועיים. לפי גורמים הנמצאים במשא ומתן, יואב כץ חזר אחורה בנושאים שכבר הגיעו עליהם להסכמות ואותם גורמים לא אהבו את ההתנהלות של המו”מ.

מלבד זה, שניים מחמשת הגורמים שנמצאים בעניין רכישת הקבוצה מידיו של כץ, הודיעו כי הם יוצאים מבחינתם מכל העניין כי הם לא אהבו את כל ההתנהלות וההשתהות, והמו”מ שלא מסתיים, וכרגע למעשה אפשר להגיד שהפועל חיפה באותו הסטטוס.

בעלי האדומים מהכרמל אמנם כל הזמן מצהיר כי אם הוא ימצא גורם מתאים, הוא ישמח למכור את הקבוצה ולהעביר לו בעלות, אבל כרגע זה נראה שליואב כץ יש את הזמן והוא לא באמת בשלב זה לחוץ על מכירת הפועל חיפה, ונהנה מהיות הבעלים כל כך הרבה שנים.

בתגובה, יואב כץ אמר ל-ONE: “אין אנשים למו”מ, יש אנשים נחמדים, חביבים ואני לא בטוח ביכולת וברצון שלהם. אולי לחלק מהם יש רצון, אך לא יכולת. זה לא נכסי נדל”ן, זה שואו ביזנס כדורגל מקצועי וצריך להשקיע. זה לא עסק שאתה מרוויח בו ועושה עליו תשואה. יש אולי רצון טוב, אבל זו התעניינות מבחינתי ולא מו”מ. אני רוצה למכור את הקבוצה, זה לא נכון שלא, אבל כרגע אין מישהו שבאמת רוצה לקנות”.

