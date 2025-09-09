יום שלישי, 09.09.2025 שעה 18:37
ספורט אחר

מפגינים חבטו באוטובוס של ישראל פרמייר טק

מפחיד ומביש: המהומות במרוץ הוואלטה אספניה נגד קבוצת הרכיבה הישראלית לא נפסקות, כשהפעם פרו פלסטינים הכו עם אלות ומקלות באוטובוס של הקבוצה

|
הקבוצה הישראלית (נועה ארנון)
הקבוצה הישראלית (נועה ארנון)

אירוע אנטישמי נוסף נגד ישראל פרמייר טק במהלך מרוץ הוואלטה אספניה. היום (שלישי) התרחש אקט אלים מצד המפגינים הפרו פלסטינים, שחבטו עם אלות ומקלות ברכב של הקבוצה הישראלית.

המראות באזור קו הסיום היו בלתי נתפסים. האוטובוס של קבוצת הרכיבה והרכבים שליוו את הרוכבים הוקפו על ידי מפגינים שהיו חמושים באלות, מקלות ודגלי אש”ף כאשר המרוץ עדיין בעיצומו והרוכבים מצויים במרחק של כמה עשרות ק”מ מנקודת הסיום.

הפעילים הפרו פלסטינים, שכמה מהם נראו נושאי אלות וחלקם היו רעולי פנים, חבטו במכונית בקבוצה שעשתה את דרכה להמתין לרוכבי ישראל פרמייר טק. כוחות המשטרה הספרדים ניסו למנוע גישה לאוטובוס של הקבוצה, אך גם הוא הוקף על ידי מפגינים אלימים.

בעקבות ההפגנה של אלפי פרו הפלסטינים באזור קו הסיום שהמתינו לרוכבים הישראלים, לפי דיווח בתקשורת הספרדית, הנהלת המרוץ שוב החליטה על קיצור של הקטע - והוא יסתיים 8 ק”מ לפני קו הסיום.

