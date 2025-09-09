יום שלישי, 09.09.2025 שעה 17:40
שונות  >> ONE ביזנס

מכבי ישראל חתמה על חסות עם אנרג׳ים-בשגל

מכבי ישראל משיקה פלטפורמת מרקט פלייס רחבת היקף, בקונספט חדשנות ו-AI, עבור אגודות מכבי בכל הענפים, גלילי: "צעד נוסף במובילות ובשירות לאגודות"

|
מנכל מכבי ישראל נאור גלילי ואבישי פריז מנכ״ל אנרג׳ים-בשגל (אגם לוי, מכבי ישראל)
מנכל מכבי ישראל נאור גלילי ואבישי פריז מנכ״ל אנרג׳ים-בשגל (אגם לוי, מכבי ישראל)

מכבי ישראל חתמה אמש (שני) על הסכם עם חברת אנרג׳ים-בשגל מקבוצת ״מובמנט״, שמפתחת עבורה פלטפורמה ייחודית, שתאפשר לכל אגודות מכבי ולאוהדים ליהנות ממגוון מוצרי ספורט, כושר ואורח חיים בריא, במחירים אטרקטיבים, בזמינות גבוהה ובנוחות מירבית ודיגיטלית.

הפלטפורמה תאפשר גם רישום לשירותים נוספים, בהם מגוון קורסים מקצועיים - העשרה והכשרה, תזונה, אימון וניהול. מדובר בשירות חכם מנוהל, חדשני ואטרקטיבי. בפלטפורמה, תהיה לכל אגודה גם חנות אוהדים משלה - שבה ניתן לרכוש מוצרים ממותגים ייחודיים במטרה להצעיד את עולם ציוד הספורט והתוכן המקצועיים לעבר עתיד חדש.

מפגש חתימת ההסכם אמש בבית מכבי (אגם לוי, מכבי ישראל)מפגש חתימת ההסכם אמש בבית מכבי (אגם לוי, מכבי ישראל)

"אנחנו שמחים לבשר על שירות חדשני בו נעניק חוויית קנייה אטרקטיבית", הדגיש המנכ"ל מכבי ישראל נאור גלילי. "המטרה היא לייצר דיגיטציה מתקדמת, בעולם הציוד ומוצרי הספורט, לצד הכשרות מקצועיות. בחודשים הקרובים המיזם שבו הושקעו משאבים רבים יעלה לאוויר, בקונספט חדשני - וכולם יוכלו להרוויח וליהנות".

״אנחנו מתרגשים וגאים על שיתוף הפעולה עם מכבי ישראל״ מסר אבישי פריז, מנכ״ל אנרג׳ים-בשגל. ״זוהי פעילות ייחודית שמעבר לחדשנות ולחווית השימוש המתקדמת שהיא מביאה, היא גם נושאת בשורה של הנגשת אורח חיים בריא, כושר וספורט, לעוד קהלים, בכל הרמות, בכל זמן ובכל מקום״, הוסיף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */