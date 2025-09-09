יוכל לשחק גם בנבחרת: קאני בדרך לדרכון ישראלי

אחרי שהיה כלול באחת העסקאות הגדולות של הקיץ בכדורגל הישראלי, כשעבר מבית”ר ירושלים למכבי חיפה בחלון ההעברות הנוכחי, סילבה קאני מתקרב לצעד נוסף שיוכל להוסיף לו רובד מקצועי חדש בקריירה: השחקן בן ה-22 בדרך להוצאת דרכון ישראלי, שיאפשר לו לשחק בנבחרת ישראל.

בעבר לקאני היו קשיים בהוצאת הדרכון, אך הוא החל את התהליך בחודשים האחרונים עוד כשהיה אצל הקבוצה מהבירה ונראה שאותו תהליך יושלם כבר בתקופה הקרובה. כאמור, כאשר לקאני יהיה דרכון ישראלי, הוא ייתן למאמן הלאומי רן בן שמעון את ההזדמנות (בהתאם ליכולת המקצועית כמובן) לזמן אותו גם לנבחרת.

בשנת 2023, קאני סירב לזימון של נבחרת טוגו, שם יש לו שורשים, משום שכבר אז לפני שנתיים הוא שאף לייצג את נבחרת ישראל בעתיד. הרכש החדש של הירוקים מהכרמל נולד בישראל, גדל בארץ ואף שירת בצה”ל. עכשיו בתקופה הקרובה, יואץ העניין להוצאת הדרכון הישראלי שלו.

לצד זאת, מכבי חיפה, הבית החדש של קאני, כבר הוכיחה בעבר כי בדברים האלה היא יודעת לעבוד בצורה מהירה. בעונה שעברה בבית”ר, שחקן ההתקפה סיפק שמונה שערים ב-33 הופעות בליגת העל ויקווה לרשום עונה טובה גם אצל החיפאים, ואולי בהמשך גם לקבל את הזימון המיוחד לנבחרת.