יום שלישי, 09.09.2025 שעה 18:39
ספורט אחר

דפנה לנג תצטרף למועצה הלאומית לספורט

הנהלת הוועד האולימפי אישרה את מינויה במקומה של יעל ארד שסיימה את הקדנציה. בארגון נפרדו מדני אורן שמסיים את תפקידו כמנהל היחידה לספורט הישגי

|
דפנה לנג (פרטי)
דפנה לנג (פרטי)

ישיבת ההנהלה של הוועד האולימפי מינתה היום (שלישי) את דפנה לנג כנציגת הארגון במועצה הלאומית לספורט. יו”ר איגוד האופניים תיכנס למועצה במקומה של יו”ר הוועד האולימפי יעל ארד, שסיימה לאחרונה שלוש קדנציות רצופות בנות שלוש שנים כל אחת בחברות במועצה, כך שלא הייתה יכולה לקבל קדנציה נוספת לפי החוק.

בפתיחת הישיבה התייחסו יו"ר הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד, ומנכ"ל הארגון, גילי לוסטיג, לפרישתו לגמלאות של דני אורן מתפקיד מנהל היחידה לספורט הישגי לאחר 11 שנה, והודו לו על תרומתו רבת השנים לספורט הישראלי ואיחלו לו הצלחה.

גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי, אמר בישיבה: “דני אורן הודיע על סיום תפקידו בסוף השנה. דני שימש דמות מפתח בספורט האולימפי בישראל ותרם רבות להתפתחותו. בשנים האחרונות ניהל בהצלחה את היחידה לספורט הישגי וכחלק מזה היה בכל המשחקים האולימפיים מאתונה 2004 ועד פאריס 2024. דני שימש כמנהל המקצועי במשלחות האולימפיות בשלושת המשחקים האולימפיים האחרונים ואף כיהן כראש המשלחת במשחקי אירופה ומשחקי הנוער העולמיים והאירופיים. אנחנו מודים לדני על השותפות, החברות והתרומה הגדולה לאורך שנים רבות ומאחלים לו הרבה הצלחה בדרכו החדשה”.

יעל ארד הוסיפה: “דני אורן משרת את הספורט הישראלי מזה 4 עשורים כמאמן כדורעף וכאיש הספורט ההישגי. דני, איש מקצוע נעים הליכות, חרוץ ואוהב ספורט ברמ"ח אבריו. בעשייתו רבת השנים כאיש היחידה לספורט הישגי ובשנים האחרונות כעומד בראשה, היה שותף להתפתחות הספורט ההישגי בישראל ולהענקת כלים לענפים האולימפיים להתפתחות ולהצלחה. בשמי ובשם הנהלת הוועד האולימפי בישראל אנו מאחלים לו פרישה מוצלחת, בריאות ובהצלחה בכל אשר יפנה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */