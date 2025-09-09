דפנה לנג תצטרף למועצה הלאומית לספורט

ישיבת ההנהלה של הוועד האולימפי מינתה היום (שלישי) את דפנה לנג כנציגת הארגון במועצה הלאומית לספורט. יו”ר איגוד האופניים תיכנס למועצה במקומה של יו”ר הוועד האולימפי יעל ארד, שסיימה לאחרונה שלוש קדנציות רצופות בנות שלוש שנים כל אחת בחברות במועצה, כך שלא הייתה יכולה לקבל קדנציה נוספת לפי החוק.

בפתיחת הישיבה התייחסו יו"ר הוועד האולימפי בישראל, יעל ארד, ומנכ"ל הארגון, גילי לוסטיג, לפרישתו לגמלאות של דני אורן מתפקיד מנהל היחידה לספורט הישגי לאחר 11 שנה, והודו לו על תרומתו רבת השנים לספורט הישראלי ואיחלו לו הצלחה.

גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי, אמר בישיבה: “דני אורן הודיע על סיום תפקידו בסוף השנה. דני שימש דמות מפתח בספורט האולימפי בישראל ותרם רבות להתפתחותו. בשנים האחרונות ניהל בהצלחה את היחידה לספורט הישגי וכחלק מזה היה בכל המשחקים האולימפיים מאתונה 2004 ועד פאריס 2024. דני שימש כמנהל המקצועי במשלחות האולימפיות בשלושת המשחקים האולימפיים האחרונים ואף כיהן כראש המשלחת במשחקי אירופה ומשחקי הנוער העולמיים והאירופיים. אנחנו מודים לדני על השותפות, החברות והתרומה הגדולה לאורך שנים רבות ומאחלים לו הרבה הצלחה בדרכו החדשה”.

יעל ארד הוסיפה: “דני אורן משרת את הספורט הישראלי מזה 4 עשורים כמאמן כדורעף וכאיש הספורט ההישגי. דני, איש מקצוע נעים הליכות, חרוץ ואוהב ספורט ברמ"ח אבריו. בעשייתו רבת השנים כאיש היחידה לספורט הישגי ובשנים האחרונות כעומד בראשה, היה שותף להתפתחות הספורט ההישגי בישראל ולהענקת כלים לענפים האולימפיים להתפתחות ולהצלחה. בשמי ובשם הנהלת הוועד האולימפי בישראל אנו מאחלים לו פרישה מוצלחת, בריאות ובהצלחה בכל אשר יפנה”.