יום שלישי, 09.09.2025 שעה 18:38
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

מהלך פטריוטי: נרכשו לק"ש ובחרו לעבור צפונה

שני קשרים ילידי 2008 הצטרפו לקבוצת הנוער הצפונית וגם מתגוררים יחדיו בעיר. דורון שנפר, יו"ר המחלקה, אמר: "מעריכים מאוד את הבעת האמון במועדון"

|
וולזנין ודרורי (מחלקת הנוער עירוני קרית שמונה)
וולזנין ודרורי (מחלקת הנוער עירוני קרית שמונה)

העיר קריית שמונה מתמודדת עם אתגרים רבים נוכח המציאות שנכפתה עליה. תשתיות ומבנים שטרם שוקמו, כעשרת אלפים תושבים שלא חזרו להתגורר בעיר, עסקים רבים שלא חזרו לפעול ואחרים שמתקשים לקיים פעילות, היעדר מסגרות פנאי לילדים ונוער והרשימה עוד ארוכה.

לצד כל אלה עושות קבוצות מחלקת הנוער של עירוני קרית שמונה את ההכנה לעונה הקרובה, בהיעדרו של המגרש הסינטטי בעיר, המשכן המרכזי של קבוצות המחלקה, שבשל המצב ימצאו את עצמן עוד תקופה ארוכה משחקות מחוץ לעיר. בעקבות הסיטואציה, הנהלת ההתאחדות לכדורגל אישרה לקבוצות הנוער והנערים של קריית שמונה החרגה מירידת ליגה עונה שלישית ברציפות.

בעיצומה של תקופה כל כך מאתגרת, שעוברת על העיר ועל מועדון הכדורגל העירוני, בחרו שני שחקנים לבצע מהלך פטריוטי מאין כמותו: להיענות להצעת המועדון ולהצטרף לקבוצת הנוער וללימודים בתיכון דנציגר, התיכון המרכזי בעיר קרית שמונה.

מדובר בקשר שחר דרורי, תושב פ"ת והשחקן הוורסטילי, איתן וולז'נין, תושב נוף הגליל. הראשון מגיע אחרי עונה במכבי ת"א בה שותף ב-34 משחקים וכבש שער אחד. דרורי סיים פרק של ארבע עונות במכבי ת"א, קודם לכן שיחק ארבע עונות בהפועל פ"ת. 

שחר דרורי (מדיה מחלקת הנוער עירוני קרית שמונה)שחר דרורי (מדיה מחלקת הנוער עירוני קרית שמונה)

השחקן כבש שער בניצחונה הראשון של הקבוצה, 0:2 במשחק מול בני יהודה ת"א. איתן וולז'נין מגיע אחרי עונה בקבוצת הנערים של אופנבך, ואף שיתף בראיון עם יונתן גינזבורג בנוגע להשתלבותו במועדון. קודם לכן, שיחק בקבוצות ממחלקות הנוער של מכבי חיפה, הפועל חיפה, הפועל נוף הגליל והפועל משגב.

יו"ר מחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה, דורון שנפר, משבח את הבחירה שעשו שני השחקנים: "אנחנו מעריכים מאוד את הבעת האמון של שחר ואיתן, שמביעים אמון בעיר ובמועדון. מהלך ציוני ומחמם את הלב. שניהם שחקנים מוכשרים עם אופי מצוין ואנחנו שמחים על הצטרפותם לקבוצה ולעירנו, הידועה בקליטה חמה ולבבית של תושבים חדשים”.

אנו מאחלים להם הצלחה גדולה ונשמח לראות אותם גדלים איתנו ומגיעים בבוא הזמן לקבוצת הבוגרים שלנו, שמבוססת במידה רבה על בוגרי מחלקת הנוער ואנחנו קוראים לשחקנים מוכשרים, שמחפשים את דרכם, להגיע ולהתרשם ממה שיש לנו להציע". 

איתן וולזנין (מדיה מחלקת הנוער עירוני קרית שמונה)איתן וולזנין (מדיה מחלקת הנוער עירוני קרית שמונה)

קבוצת הנוער של עירוני קריית שמונה, שעומדת על מאזן של ניצחון אחד והפסד אחד, תחזור בשבת הקרובה למשחקי ליגת העל. הקבוצה תתארח למפגש צפוני אצל העולה החדשה, הפועל עכו, שהפסידה בשני המחזורים הראשונים. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */