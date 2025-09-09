מהלך פטריוטי: נרכשו לק"ש ובחרו לעבור צפונה

העיר קריית שמונה מתמודדת עם אתגרים רבים נוכח המציאות שנכפתה עליה. תשתיות ומבנים שטרם שוקמו, כעשרת אלפים תושבים שלא חזרו להתגורר בעיר, עסקים רבים שלא חזרו לפעול ואחרים שמתקשים לקיים פעילות, היעדר מסגרות פנאי לילדים ונוער והרשימה עוד ארוכה.

לצד כל אלה עושות קבוצות מחלקת הנוער של עירוני קרית שמונה את ההכנה לעונה הקרובה, בהיעדרו של המגרש הסינטטי בעיר, המשכן המרכזי של קבוצות המחלקה, שבשל המצב ימצאו את עצמן עוד תקופה ארוכה משחקות מחוץ לעיר. בעקבות הסיטואציה, הנהלת ההתאחדות לכדורגל אישרה לקבוצות הנוער והנערים של קריית שמונה החרגה מירידת ליגה עונה שלישית ברציפות.

בעיצומה של תקופה כל כך מאתגרת, שעוברת על העיר ועל מועדון הכדורגל העירוני, בחרו שני שחקנים לבצע מהלך פטריוטי מאין כמותו: להיענות להצעת המועדון ולהצטרף לקבוצת הנוער וללימודים בתיכון דנציגר, התיכון המרכזי בעיר קרית שמונה.

מדובר בקשר שחר דרורי, תושב פ"ת והשחקן הוורסטילי, איתן וולז'נין, תושב נוף הגליל. הראשון מגיע אחרי עונה במכבי ת"א בה שותף ב-34 משחקים וכבש שער אחד. דרורי סיים פרק של ארבע עונות במכבי ת"א, קודם לכן שיחק ארבע עונות בהפועל פ"ת.

שחר דרורי (מדיה מחלקת הנוער עירוני קרית שמונה)

השחקן כבש שער בניצחונה הראשון של הקבוצה, 0:2 במשחק מול בני יהודה ת"א. איתן וולז'נין מגיע אחרי עונה בקבוצת הנערים של אופנבך, ואף שיתף בראיון עם יונתן גינזבורג בנוגע להשתלבותו במועדון. קודם לכן, שיחק בקבוצות ממחלקות הנוער של מכבי חיפה, הפועל חיפה, הפועל נוף הגליל והפועל משגב.

יו"ר מחלקת הנוער של עירוני קריית שמונה, דורון שנפר, משבח את הבחירה שעשו שני השחקנים: "אנחנו מעריכים מאוד את הבעת האמון של שחר ואיתן, שמביעים אמון בעיר ובמועדון. מהלך ציוני ומחמם את הלב. שניהם שחקנים מוכשרים עם אופי מצוין ואנחנו שמחים על הצטרפותם לקבוצה ולעירנו, הידועה בקליטה חמה ולבבית של תושבים חדשים”.

אנו מאחלים להם הצלחה גדולה ונשמח לראות אותם גדלים איתנו ומגיעים בבוא הזמן לקבוצת הבוגרים שלנו, שמבוססת במידה רבה על בוגרי מחלקת הנוער ואנחנו קוראים לשחקנים מוכשרים, שמחפשים את דרכם, להגיע ולהתרשם ממה שיש לנו להציע".

איתן וולזנין (מדיה מחלקת הנוער עירוני קרית שמונה)

קבוצת הנוער של עירוני קריית שמונה, שעומדת על מאזן של ניצחון אחד והפסד אחד, תחזור בשבת הקרובה למשחקי ליגת העל. הקבוצה תתארח למפגש צפוני אצל העולה החדשה, הפועל עכו, שהפסידה בשני המחזורים הראשונים.