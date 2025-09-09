נערים ב': מהפכים ביבנה ובחיפה במשחקי הגביע

עשרה משחקים נערכו אתמול (שני) במסגרת הסיבוב המוקדם בגביע המדינה בשנתון נערים ב'. כל המשחקים הסתיימו בזמן משחק רגיל. היום (שלישי) ייערכו עוד חמישה משחקים, אך מחזור הגביע יגיע לסיומו רק בחודש הבא.

עירוני בית שמש - מכבי יבנה מחוזית 3:2

שתי קבוצות ה'צו פיוס', שישחקו במחוז שפלה, ניהלו משחק מרתק עם הרבה אירועים ליד השערים. בסיום צהלו שחקני הקבוצה האורחת, שהצליחו לחזור פעמיים מפיגור ואף לחולל מהפך בדרך לניצחון ולהפעלה לשלב הבא.

אור יפרח (13) ומתן מוריס (32) כבשו לזכות בית שמש. בין לבין, אופק עמרן (30) כבש שער מצמק. מכבי יבנה חוללה מהפך בשלב מתקדם של המשחק: שער של אלרואי בכר (65) קבע שוויון 2:2, ושער נוסף של איתמר שתיווי העניק ליבנה יתרון 2:3, עליו הצליחה לשמור עד הסיום.

נועם אנגל (מכבי יבנה נערים ב')

מכבי שוהם - בני סכנין 2:1

בני סכנין, ששיחקה בעונה שעברה בליגת העל של שנתון נערים ג', אך תשחק העונה בארצית צפון של שנתון נערים ב', בשל ירידת קבוצת שנתון 2009 מליגת העל, חוללה גם היא מהפך בדרך לשלב הבא.

כבר בדקה ה-7, שער של יאיר מזרחי העלה את נציגת מחוז דן ליתרון 0:1. שער של מאמון סולימאן, בסמוך להפסקת המחצית, קבע שוויון 1:1. בדקה ה-45 מועתז ח'יאדרה כבש שער מהפך בבעיטת פנדל, שסלל את דרכה של סכנין לניצחון 1:2 ולעליה לשלב הבא.

מ.כ נווה יוסף חיפה - מכבי רחובות 2:4

אלופת ארצית צפון של שנתון נערים ג' בעונה שעברה, ששואפת לזכות גם בליגה הארצית של שנתון נערים ב', אירחה את קבוצת ה'צו פיוס' העיקשת ממחוז דן, שגרמה לחיפאים לעבוד קשה כדי להשיג את מטרתם.

שער של רועי טננבאום העלה כבר בדקה ה-4 את המארחים ליתרון 0:1, אך צמד שערים של מעיין ששון (24,36) חולל מהפך והעניק לרחובות יתרון 1:2 בתום המחצית הראשונה.

נווה יוסף פתחה את המחצית השניה בסערה: צמד שערים בתוך דקה אחת של אסף נחמיאס יצרו מהפך מקומי. בשלהי המשחק, אסף נחמיאס כבש שער נוסף, שהשלים שלושער אישי וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:4 לזכות נווה יוסף.

נווה יוסף נערים ב (באדיבות המועדון)

אבי נחמני, מאמן נווה יוסף, אמר בסיום: "זה המשחק הרשמי הראשון של העונה, היה חשוב לנצח במיוחד לאור השינוי בקבוצה בעקבות מעבר של מספר שחקנים לקבוצות כמו מכבי חיפה והפועל ת"א. אני מאמין מאוד בשחקנים שיקבלו את הבמה השנה וצופה שיגיעו רחוק בעתיד. התחזקנו במספר שחקנים שלאט לאט משתלבים. אני חייב לפרגן לקבוצה היריבה, מכבי רחובות, ששיחקה כדורגל התקפי. קבוצה מאומנת שלדעתי תעשה עונה טובה".

יתר התוצאות:

בית"ר טוברוק נתניה (ארצית דרום) - מכבי אחי נצרת (ארצית צפון) - 1:7

הפועל פרדסיה (שרון) - מכבי באר שבע (ארצית דרום) - 2:0 בתום הארכה

מ.ס רמלה (דן) - הפועל מגדל העמק (יזרעאל) - 0:17

מכבי כפר סבא (שרון) - מ.כ אור יהודה (מרכז) - 0:6

בני אעבלין (ארצית צפון) - בני ג'סר א-זרקא (מפרץ) - 3:4