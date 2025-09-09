מטרת חיפה: להפוך את קורנו לישראלי כבר בקרוב

מכבי חיפה כנראה תוכל בקרוב להרוויח עוד שחקן זר, כאשר פייר קורנו עתיד להפוך בקרוב לשחקן עם מעמד של ישראלי. השחקן אמור בקרוב להינשא לחברה הישראלית שלו וברגע שזה יקרה רשמית, הירוקים יפעלו להעמיד לשחקן מעמד של שחקן ישראלי.

חיפה כבר הוכיחה בעבר כי היא יודעת לעשות זאת במהירות וביעילות, ואז למעשה בקבוצה יתפנה מקום לזר נוסף במקום המגן. למעשה כשזה יקרה, מכבי חיפה תהיה בתאוריה עם הרכב של גאורגי ירמקוב (נולד באוקראינה) בשער עם מעמד של ישראלי, קורנו (נולד בצרפת), עבדולאי סק (נולד בסנגל) פדראו (נולד בברזיל) ויילה בטאי (נולד בבלגיה) בהגנה, עלי מוחמד (נולד בגאנה) שגם התאזרח בעבר באמצע, מתיאס נהואל (נולד בארגנטינה), סילבה קאני (נולד בישראל, בת”א, ממוצא טוגולזי) הישראלי כמובן שקיבל תחילה מעמד של תושב ארעי ואז מעמד תושב קבע, קנג’י גורה (נולד בהולנד) גם נחשב לישראלי ואף קיבל תעודת זהות לאור נישואיו ליהודייה, ג’ורג’ה יובאנוביץ’ (נולד בסרביה) וטרבנטה סטיוארט (נולד בג’מייקה), ועוד זר או שניים על הספסל.

אגב, פדראו החל להתאמן בצד לאחר פציעה ארוכה של קרע במניסקוס. השחקן החל לעשות ריצות בנפרד, וההערכה היא שתוך חודש וחצי-חודשיים הוא יוכל לחזור להיות כשיר ולעמוד לרשותו של המאמן דייגו פלורס. כמו כן, במכבי חיפה מצפים שליאור רפאלוב יחתים את הזר בעמדה מספר 6 שכל כך הרבה מדברים עליו, ויצליח להביא חיזוק משמעותי. אם הצפוניים יקלעו בעמדה הזאת, זה יכול לשנות להם את המשך העונה.

פדראו (עמרי שטיין)

בנושא גיא מלמד, שכרגע אין חדש איתו, סוכנו גלעד קצב הבהיר היום (שלישי) בתוכנית “שיחת היום” של ONE שיש לו חוזה: “אנחנו מתוסכלים מאוד מהסיטואציה שממלך השערים הוא הפך לשחקן שבקושי משחק. אם תהיה לו אופציה טובה הוא ילך עליה, אם לא הוא יישאר. אי אפשר היה לחזות את מה שיקרה במכבי חיפה. הוא יכול לעזור לקבוצה, גם בעונה שעברה הבקיע 4 שערים בלי לשחק יותר מדי”.