יונה ודאפה בהרכב הנבחרת הצעירה מול הולנד

אחרי קמפיין מרשים מאוד שהסתיים עם עלייה היסטורית למשחקים האולימפיים, הנבחרת הצעירה של ישראל רשמה קמפיין לא מוצלח במיוחד במוקדמות יורו עד גיל 21. הפנים כבר קדימה, וקמפיין חדש יצא לו לדרך לפני כמה ימים, והערב (שלישי, 18:00) ישוחק המשחק השני בטורניר, כשהנבחרת הצעירה מארחת את נבחרת הולנד שוב במסגרת מוקדמות יורו עד גיל 21.

הרכב הנבחרת הצעירה: דור בנימיני, נועם בן הרוש, עידו כהן, ניקיטה סטויאנוב, מאור ישילירמק, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, רן בנימין, עדי יונה, תאי עבד ודניאל דאפה.

המשחק הראשון במפעל עבור חניכיו של גיא לוזון שיחק ממש לפני כמה ימים, והוא היה בחוץ נגד בוסניה. הכחולים לבנים רצו לשים את הכישלון בעבר ולצאת לדרך ברגל ימין, אך הם סיימו ב-0:0 די מאכזב עם הצהובים כחולים, והערב עומד מולם אתגר משמעותית קשה יותר.

אגב, עבור הכתומים מדובר במשחק ראשון, אחרי שהם לא שיחקו במחזור הראשון ורק בלגיה וישראל שיחקו. עוד נמצאות בבית הן נורגביה וסלובניה, כאשר יש לציין שמי שמסיימת במקום הראשון עולה לאליפות אירופה עד גיל 21, ומי שמסיימת במקום השני מעפילה לפלייאוף כדי להמשיך ולנסות להילחם על עלייה ליורו הצעירות.