יום שלישי, 09.09.2025 שעה 17:45
כדורגל עולמי  >> מוק' יורו עד גיל 21
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
10-01ישראל1
10-01בוסניה2
00-00הולנד3
00-00סלובניה4
00-00נורבגיה5

יונה ודאפה בהרכב הנבחרת הצעירה מול הולנד

תאי עבד ישלים את ההתקפה של גיא לוזון ב-18:00, ניב יהושע ורן בנימין את הקישור. בנימיני בשער, בן הרוש, כהן, סטויאנוב, ישילירמק ואבו פרחי בהגנה

|
עדי יונה (ההתאחדות לכדורגל)
עדי יונה (ההתאחדות לכדורגל)

אחרי קמפיין מרשים מאוד שהסתיים עם עלייה היסטורית למשחקים האולימפיים, הנבחרת הצעירה של ישראל רשמה קמפיין לא מוצלח במיוחד במוקדמות יורו עד גיל 21. הפנים כבר קדימה, וקמפיין חדש יצא לו לדרך לפני כמה ימים, והערב (שלישי, 18:00) ישוחק המשחק השני בטורניר, כשהנבחרת הצעירה מארחת את נבחרת הולנד שוב במסגרת מוקדמות יורו עד גיל 21.

הרכב הנבחרת הצעירה: דור בנימיני, נועם בן הרוש, עידו כהן, ניקיטה סטויאנוב, מאור ישילירמק, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, רן בנימין, עדי יונה, תאי עבד ודניאל דאפה.

המשחק הראשון במפעל עבור חניכיו של גיא לוזון שיחק ממש לפני כמה ימים, והוא היה בחוץ נגד בוסניה. הכחולים לבנים רצו לשים את הכישלון בעבר ולצאת לדרך ברגל ימין, אך הם סיימו ב-0:0 די מאכזב עם הצהובים כחולים, והערב עומד מולם אתגר משמעותית קשה יותר.

אגב, עבור הכתומים מדובר במשחק ראשון, אחרי שהם לא שיחקו במחזור הראשון ורק בלגיה וישראל שיחקו. עוד נמצאות בבית הן נורגביה וסלובניה, כאשר יש לציין שמי שמסיימת במקום הראשון עולה לאליפות אירופה עד גיל 21, ומי שמסיימת במקום השני מעפילה לפלייאוף כדי להמשיך ולנסות להילחם על עלייה ליורו הצעירות.

