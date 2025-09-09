יום שלישי, 09.09.2025 שעה 16:16
מכבי הגישה בקשה לעיכוב הליכים בתביעת עזו

הצהובים הגישו בקשה לעיכוב ההליכים בעניין תביעתו של השחקן, אחרי שזה פנה לבית הדין בבקשה להשתחרר מאלופת המדינה. כל הפרטים המלאים מאחורי הדרמה

אורי עזו (רדאד ג'בארה)
אורי עזו (רדאד ג'בארה)

מכבי ת”א הגישה בקשה לעיכוב הליכים בתביעה של אורי עזו, באמצעות עורך דינה של אלופת המדינה, רז בן דור, ממשרד מטרי מאירי, כאשר בתוך אותן בקשות צורפו מצד המועדון תיעודים של עזו מתאמן עם הקבוצה. כמו כן הוגש תצהיר של בן מנספורד.

מכבי ת”א הגישה את התשובה שלה למעשה לבית הדין האזורי לעבודה, בעקבות בקשתו של אורי עזו לסעדים זמניים שיאפשרו לו להשתחרר מהחוזה או לפחות לקבל היתר להתאמן בקבוצה אחרת. בתגובה, מכבי טוענת כי ההליך כלל אינו בסמכות בית הדין אלא בסמכות המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל.

בנוסף, היא דוחה את טענות השחקן בדבר הדרתו, בידודו או פגיעה בו, וטוענת כי מדובר בסיפורים מועתקים מתיקים אחרים. לטענת מכבי, השחקן קיבל מעטפת אימונים מלאה, משתתף באימונים סדירים, נכלל בסגל הרשמי ואף הוצע לו להיות מושאל – אך הוא ונציגיו מנסים לייצר משבר מלאכותי כדי להשתחרר מהחוזה.

השורה התחתונה של מכבי ת”א היא כי אין מקום להתערבות שיפוטית שתאפשר לשחקן להתאמן או לעבור לקבוצה אחרת בניגוד לחוזה ולתקנוני ההתאחדות. לטענתה, מתן סעד כזה יהווה ביטול דה-פקטו של ההסכם ויגרום לה נזק בלתי הפיך, כלכלי ומקצועי, לאחר שהשקיעה בשחקן משאבים רבים. מכבי מבקשת לדחות את הבקשה, לחייב את התובע בהוצאות, ולהבהיר כי היא רואה בו שחקן בעל פוטנציאל גדול, שמעוניינת להמשיך לפתחו במסגרת החוזה הקיים.

