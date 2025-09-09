שירה העליון מונתה למאמנת נבחרת ישראל בנשים

נבחרת ישראל בנשים תפתח בעוד כחודשיים את קמפיין מוקדמת אליפות אירופה עם מאמנת חדשה על הקווים. שירה העליון מונתה היום (שלישי) למאמנת נבחרת ישראל לאחר שהוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל אישרה את המינוי שהובא בפניה. מי שתשמש כעוזרת של שירה העליון היא לימור פלג, שאימנה בשנתיים האחרונות את הפועל לב ירושלים והובילה אותה פעמיים ברציפות למעמד גמר הגביע, ואף לזכייה היסטורית בגביע המדינה.

עבור כדורסל הנשים מדובר בהיסטוריה, שכן לראשונה מאמנת תוביל את הנבחרת וצוות האימון יורכב מנשים. שירה העליון מסרה לאחר המינוי: “אחד הרגעים הכי מרגשים בקריירה שלי - חלום שמתגשם. זכות ענקית וכבוד גדול לקבל את האמון לאמן את נבחרת ישראל, במיוחד בתקופה משמעותית זו. תודה רבה לאיגוד הכדורסל, למנהל המקצועי מוישלה ויינקרץ ולירון כהן, יושבת ראש ועדת הנשים, על האמון והבחירה בי. יש לנו שחקניות ישראליות מצוינות ואני מתרגשת להתחיל לעבוד איתן לקראת המשימה הראשונה שלנו בנובמבר הקרוב”.

לירון כהן, יו"ר ועדת נשים באיגוד הכדורסל: "אני מברכת את שירה העליון על המינוי. ההחלטה התקבלה בזכות כישוריה המקצועיים, ניסיונה המרשים והחזון המשותף בראייה קדימה לעתיד נבחרת ישראל. המינוי מהווה צעד משמעותי נוסף בקידום מעמדן של נשים ראויות בספורט הישראלי, הבחירה בשירה מהווה היסטוריה בכדורסל הנשים כאשר שירה הופכת להיות האישה הראשונה שמתמנה למאמנת ראשית בנבחרת הבוגרת. לצידה של שירה הועדה המליצה על לימור פלג כעוזרת מאמנת. כמי שהובילה את הנבחרת על המגרש שנים רבות אני שמחה להמשיך ולקחת חלק גם בכובע הניהולי".

שירה העליון (עודד קרני, איגוד הכדורסל)

העליון החלה את דרכה על הקווים בהפועל תל אביב ולאחר מכן עברה להפועל ראשון לציון אותה הובילה לעונה נהדרת עם העפלה לחצי גמר הפלייאוף. במרוצת השנים העליון אימנה את אליצור רמלה ומכבי רמת גן. בעונה החולפת הובילה את מכבי בנות אשדוד לטרבל היסטורי עם זכייה בגביע ווינר, גביע המדינה ובאליפות. העליון אימנה גם בכל הנבחרות הצעירות של ישראל: עתודה, נערות וקדטיות ושימשה בעבר כעוזרת של אלי רבי שהיה מאמן הנבחרת.

נבחרת ישראל תפתח בנובמבר את משחקיה במוקדמות אליפות אירופה, לאחר שהוגרלה בבית עם לוקסמבורג, צפון אירלנד ובוסניה. החלון הראשון יכלול שלושה משחקים ובפברואר יתקיימו שלושה משחקים נוספים.