יום שלישי, 09.09.2025 שעה 16:16
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21הונגריה2
12-21אירלנד3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"ממשלת הונגריה לא רוצה לתת לטרור לנצח"

שגרירת ישראל בהונגריה מאיה קדוש הסבירה מדוע המדינה מסבירת פנים לנבחרת: "זה מגיע מהממשלה שחשוב לה להראות שהיא נלחמת באנטישמיות". וגם: התיירות

|
מאיה קדוש (צילום מסך)
מאיה קדוש (צילום מסך)

נבחרת ישראל המריאה היום (שלישי) לארץ, לאחר ההפסד אמש לאיטליה בדברצן, כאשר גם הפעם, היא אירחה את המשחק הביתי שלה באצטדיון על אדמת הונגריה. בימים בהם ישראל לא בדיוק פופולרית בעולם ואין לה תומכים רבים, המדינה ממזרח אירופה הפכה להיות הבית השני של הנבחרת שלנו. בין אם זה בפאנצ'ו ארנה, או בין אם זה בדברצן, הנבחרת שלנו מרגישה ב"מעין" בית.

אז מה גורם להונגרים החביבים, למרות ההיסטוריה במלחמת העולם השנייה, להיות כל כך מכניסי אורחים ובימים בהם ישראל מקבלת כתף קרה, להיות מסבירי פנים? לשגרירת ישראל בהונגריה, מאיה קדוש, התשובות:

"זה קודם כל בא מהממשלה. ראינו את ההתבטאות של שר החוץ ההונגרי בימים האחרונים, שמדבר לקהל שלו בתקופת בחירות ומספר כמה הוא גאה וחשוב לו שהישראלים מרגישים כאן בטוחים. הם מקשרים מאוד את הנושא הזה של המלחמה באנטישמיות והעמידה לצד ישראל, לעומת העבר העצוב שהיה בהונגריה. להונגרים מאוד חשוב לשנות את העבר שלהם ואת התפיסות שיש לגבי הונגריה והעבר שלה. להראות שהם גם נלחמים באנטישמיות וגם באנטי-ישראליות", אמרה ל-ONE.

שגרירת ישראל בהונגריה

"זה ערך מאוד חשוב לממשלת הונגריה: הם אימצו את ההגדרה שאנטישמיות ואנטי-ישראליות מבחינתם זה אותו הדבר. הם גם נלחמים בכל תופעה של אנטי-ישראליות. זה מקום בו קריאות "פרי פלסטין" והנפת דגל פלסטין הם לא חוקיים. מהצד השני, הם רוצים להראות את החברות עם ישראל ולעמוד לצד ישראל בזמן שאנחנו הכי צריכים אותם. הם לא רוצים לתת לטרור לנצח. זה המסר שהם מעבירים לנו".

ואיך באמת העם ההונגרי מגיב לזה?
"ביום יום אנחנו מקבלים הרבה תגובות חיוביות. אתן לך לדוגמה את הילדים ממג'דל שאמס, שעכשיו הגיעו לביקור בבודפשט ובדברצן. היית צריך לראות איך קיבלו אותם האנשים, איך כל השחקנים באו להצטלם איתם ואיך החברים שיחקו איתם. אלו דברים שהם הרבה מעבר למה שהממשלה מחליטה".

מאיה קדוש (IMAGO)מאיה קדוש (IMAGO)

ואפשר להגיד שהשת"פ הזה תורם גם לתיירות המקומית.
"יש פה רבע מיליון תיירים ישראלים בשנה. אם פעם הם היו מתרכזים רק בבודפשט, היום הם מגיעים לביקור שלישי או רביעי בהונגריה ורוצים ללכת לבקר בעוד ערים. כל ראש עיר רוצה למשוך את התיירים אליו וזה משפיע בכך שהוא רוצה להפוך את העיר שלו לידידותית לישראלים. הוא מנסה להשקיע באתרים היהודיים ולארח משחקים. מאוד רוצים את התיירים הישראלים כאן".

נראה שיתופי פעולה נוספים בעתיד?
"בוודאי שיהיו שיתופי פעולה נוספים. יש כמה ערים סביב אגם הבלטון שמאוד מעוניינות בתיירים ישראלים באופן כללי ולפני שפרצה המלחמה עם איראן, היו אמורות להתחיל לצאת טיסות ישירות נוספות לכאן. בנוסף, כל עיר בעלת אצטדיון גדול היא עיר בעלת פוטנציאל לאירוח נבחרות או קבוצות. מכבי חיפה שיחקה כאן, גם ב"ש ובית"ר ירושלים, אפילו מכבי ת"א התאמנה פחות או יותר לקחנו להם את כל המתקנים האפשריים (צוחקת). אבל גם ענפים ספורט נוספים מתעניינים במתקנים קטנים יותר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */