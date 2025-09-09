"ממשלת הונגריה לא רוצה לתת לטרור לנצח"

נבחרת ישראל המריאה היום (שלישי) לארץ, לאחר ההפסד אמש לאיטליה בדברצן, כאשר גם הפעם, היא אירחה את המשחק הביתי שלה באצטדיון על אדמת הונגריה. בימים בהם ישראל לא בדיוק פופולרית בעולם ואין לה תומכים רבים, המדינה ממזרח אירופה הפכה להיות הבית השני של הנבחרת שלנו. בין אם זה בפאנצ'ו ארנה, או בין אם זה בדברצן, הנבחרת שלנו מרגישה ב"מעין" בית.

אז מה גורם להונגרים החביבים, למרות ההיסטוריה במלחמת העולם השנייה, להיות כל כך מכניסי אורחים ובימים בהם ישראל מקבלת כתף קרה, להיות מסבירי פנים? לשגרירת ישראל בהונגריה, מאיה קדוש, התשובות:

"זה קודם כל בא מהממשלה. ראינו את ההתבטאות של שר החוץ ההונגרי בימים האחרונים, שמדבר לקהל שלו בתקופת בחירות ומספר כמה הוא גאה וחשוב לו שהישראלים מרגישים כאן בטוחים. הם מקשרים מאוד את הנושא הזה של המלחמה באנטישמיות והעמידה לצד ישראל, לעומת העבר העצוב שהיה בהונגריה. להונגרים מאוד חשוב לשנות את העבר שלהם ואת התפיסות שיש לגבי הונגריה והעבר שלה. להראות שהם גם נלחמים באנטישמיות וגם באנטי-ישראליות", אמרה ל-ONE.

שגרירת ישראל בהונגריה

"זה ערך מאוד חשוב לממשלת הונגריה: הם אימצו את ההגדרה שאנטישמיות ואנטי-ישראליות מבחינתם זה אותו הדבר. הם גם נלחמים בכל תופעה של אנטי-ישראליות. זה מקום בו קריאות "פרי פלסטין" והנפת דגל פלסטין הם לא חוקיים. מהצד השני, הם רוצים להראות את החברות עם ישראל ולעמוד לצד ישראל בזמן שאנחנו הכי צריכים אותם. הם לא רוצים לתת לטרור לנצח. זה המסר שהם מעבירים לנו".

ואיך באמת העם ההונגרי מגיב לזה?

"ביום יום אנחנו מקבלים הרבה תגובות חיוביות. אתן לך לדוגמה את הילדים ממג'דל שאמס, שעכשיו הגיעו לביקור בבודפשט ובדברצן. היית צריך לראות איך קיבלו אותם האנשים, איך כל השחקנים באו להצטלם איתם ואיך החברים שיחקו איתם. אלו דברים שהם הרבה מעבר למה שהממשלה מחליטה".

מאיה קדוש (IMAGO)

ואפשר להגיד שהשת"פ הזה תורם גם לתיירות המקומית.

"יש פה רבע מיליון תיירים ישראלים בשנה. אם פעם הם היו מתרכזים רק בבודפשט, היום הם מגיעים לביקור שלישי או רביעי בהונגריה ורוצים ללכת לבקר בעוד ערים. כל ראש עיר רוצה למשוך את התיירים אליו וזה משפיע בכך שהוא רוצה להפוך את העיר שלו לידידותית לישראלים. הוא מנסה להשקיע באתרים היהודיים ולארח משחקים. מאוד רוצים את התיירים הישראלים כאן".

נראה שיתופי פעולה נוספים בעתיד?

"בוודאי שיהיו שיתופי פעולה נוספים. יש כמה ערים סביב אגם הבלטון שמאוד מעוניינות בתיירים ישראלים באופן כללי ולפני שפרצה המלחמה עם איראן, היו אמורות להתחיל לצאת טיסות ישירות נוספות לכאן. בנוסף, כל עיר בעלת אצטדיון גדול היא עיר בעלת פוטנציאל לאירוח נבחרות או קבוצות. מכבי חיפה שיחקה כאן, גם ב"ש ובית"ר ירושלים, אפילו מכבי ת"א התאמנה פחות או יותר לקחנו להם את כל המתקנים האפשריים (צוחקת). אבל גם ענפים ספורט נוספים מתעניינים במתקנים קטנים יותר".