מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21הונגריה2
12-21אירלנד3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"משוכנע שהדרך הזו תוביל אותנו לטורניר גדול"

זוארץ שוחח עם השחקנים בסיום ההפסד לאיטליה. תחושת תסכול ביום שאחרי: "לא הצלחנו לישון בלילה". אליאל פרץ: "בקמפיין הקודם הסתגרנו, הפעם משחקים"

|
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

לילה מלא במחשבות עבר על שחקני נבחרת ישראל לאחר ההפסד הדרמטי אמש 5:4 לנבחרת איטליה, במשחק שגרם ללא מעט מחמאות, אך ללא התוצאה הרצויה.

"לא הצלחנו לישון בלילה. עדיין לא ברור איך הפסדנו את המשחק. פשוט נקרע הלב", אמרו במחנה הנבחרת. מי שניסה לעודד בסיום המשחק, היה יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, שנכנס לחדר ההלבשה ובמשך דקות ארוכות אמר לשחקנים: "מגיעות לכם כל המחמאות: על איכות הכדורגל, ההתקדמות והאומץ. אני משוכנע שהדרך הזאת תוביל אותנו לטורניר גדול".

"זה אחד ההפסדים הכואבים שהיו, אבל מצד שני עם הרבה מאוד גאווה שהצלחנו להתמודד ברמות האלה. שהצלחנו כמעט לנצח. יחד עם זאת זה הפסד כואב שנצטרך ללמוד ממנו הרבה ולהגיע למשחק בחודש הבא ללא הטעויות שעשינו ושילמנו עליהן ולנסות לנצח שם", סיכם הקשר אליאל פרץ.

אליאל פרץ (ראובן שוורץ)אליאל פרץ (ראובן שוורץ)

"כולם מבואסים ומתוסכלים. תוך כדי המשחק הרגשנו שאנחנו שווים ויותר טובים. הראינו את זה ושיחקנו כדורגל טוב. זה כבר היה בידיים שלנו גם כשהובלנו 1:2 וגם כשחזרנו מפיגור 4:2 ל-4:4. חבל מאוד שלא הצלחנו להחזיק את זה", הוסיף.

על התסכול: "אנחנו לא רוצים להישאר עם המחמאות והחודש הבא יהווה את האתגר האמיתי שבאמת למדנו ולעשות את הניצחון. אנחנו רואים שיש מגמה של שיפור, אנחנו מחליפים שיטות ויש כדורגל התקפי. בקמפיין הקודם הסתגרנו וקיבלנו ארבע וחמש, הפעם אנחנו באים ומשחקים. מקבלים חמש ונותנים ארבע. נצטרך לעבוד על ההגנה כל הקבוצה ובע"ה בחודש הבא נעשה ניצחון".

אליאל פרץ שומר על מנור סולומון (ראובן שוורץ)אליאל פרץ שומר על מנור סולומון (ראובן שוורץ)

על הפריצה שלו בנבחרת: "אני חושב שרן נותן לי והזימון עוזרים לי. אני פשוט בא לשחק את הכדורגל שלי, לעזור לנבחרת ביחד עם החברים שעוזרים לי. אני משחק את הכדורגל שלי ושמח שאני עוזר לנבחרת. חבל מאוד שהפעם זה לא התבטא בניצחון, אבל אני שמח על ההתקדמות שלי ומקווה מאוד להמשיך ככה".

