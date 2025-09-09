"משוכנע שהדרך הזו תוביל אותנו לטורניר גדול"

לילה מלא במחשבות עבר על שחקני נבחרת ישראל לאחר ההפסד הדרמטי אמש 5:4 לנבחרת איטליה, במשחק שגרם ללא מעט מחמאות, אך ללא התוצאה הרצויה.

"לא הצלחנו לישון בלילה. עדיין לא ברור איך הפסדנו את המשחק. פשוט נקרע הלב", אמרו במחנה הנבחרת. מי שניסה לעודד בסיום המשחק, היה יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, שנכנס לחדר ההלבשה ובמשך דקות ארוכות אמר לשחקנים: "מגיעות לכם כל המחמאות: על איכות הכדורגל, ההתקדמות והאומץ. אני משוכנע שהדרך הזאת תוביל אותנו לטורניר גדול".

"זה אחד ההפסדים הכואבים שהיו, אבל מצד שני עם הרבה מאוד גאווה שהצלחנו להתמודד ברמות האלה. שהצלחנו כמעט לנצח. יחד עם זאת זה הפסד כואב שנצטרך ללמוד ממנו הרבה ולהגיע למשחק בחודש הבא ללא הטעויות שעשינו ושילמנו עליהן ולנסות לנצח שם", סיכם הקשר אליאל פרץ.

אליאל פרץ (ראובן שוורץ)

"כולם מבואסים ומתוסכלים. תוך כדי המשחק הרגשנו שאנחנו שווים ויותר טובים. הראינו את זה ושיחקנו כדורגל טוב. זה כבר היה בידיים שלנו גם כשהובלנו 1:2 וגם כשחזרנו מפיגור 4:2 ל-4:4. חבל מאוד שלא הצלחנו להחזיק את זה", הוסיף.

על התסכול: "אנחנו לא רוצים להישאר עם המחמאות והחודש הבא יהווה את האתגר האמיתי שבאמת למדנו ולעשות את הניצחון. אנחנו רואים שיש מגמה של שיפור, אנחנו מחליפים שיטות ויש כדורגל התקפי. בקמפיין הקודם הסתגרנו וקיבלנו ארבע וחמש, הפעם אנחנו באים ומשחקים. מקבלים חמש ונותנים ארבע. נצטרך לעבוד על ההגנה כל הקבוצה ובע"ה בחודש הבא נעשה ניצחון".

אליאל פרץ שומר על מנור סולומון (ראובן שוורץ)

על הפריצה שלו בנבחרת: "אני חושב שרן נותן לי והזימון עוזרים לי. אני פשוט בא לשחק את הכדורגל שלי, לעזור לנבחרת ביחד עם החברים שעוזרים לי. אני משחק את הכדורגל שלי ושמח שאני עוזר לנבחרת. חבל מאוד שהפעם זה לא התבטא בניצחון, אבל אני שמח על ההתקדמות שלי ומקווה מאוד להמשיך ככה".