ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

אנדרדה כבש, 2:5 למכבי ת"א על רמת גן בהכנה

הצהובים קיימו ניסוי כלים ללא שחקני הנבחרות, כאשר שחקן הרכש הבקיע בבעיטה מכ-30 מטרים. צמד לאלעד מדמון, שער למלדה וגם יואב חוניו מהנוער הבקיע

קרווין אנדרדה (האתר הרשמי של מכבי ת
קרווין אנדרדה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב גברה היום (שלישי) 2:5 על הפועל רמת גן במשחק אימון שנערך במתחם האימונים בקריית שלום. המשחק נפתח עם שער לצהובים כבר בדקה ה-4. איתמר נוי הרים כדור חופשי אל הרחבה ואלעד מדמון נגח מקרוב פנימה. בדקה ה-26 הצהובים הכפילו את התוצאה, אבישי כהן נתן כדור רוחב אל הרחבה ויונס מלדה בעט בנגיעה אל הרשת.

בדקה ה-33 האלופה כבשה שער נוסף. כהן, שבישל את השער הקודם, חטף את הכדור במרכז ומצא את מדמון פנוי ברחבה, החלוץ בעט אל הפינה הרחוקה פנימה. בישול שני למגן וצמד שערים לחלוץ. בדקה ה-40 הרכש החדש של הצהובים קרווין אנדרדה כבש שער נפלא, כשבעט מ-30 מטרים אל החיבורים לאחר מסירה של איתמר נוי, שהשלים גם הוא שני בישולים.

בדקה ה-55 הפועל ר״ג צימקה את התוצאה ל-4:1. כדור רוחב מהאגף השמאלי הגיע אל אדר רטנר שבעט בנגיעה פנימה. בדקה ה-63 מכבי ת”א כבשה את החמישי. בן לדרמן קיבל את הכדור בצד ימין, הוא הרים אל הרחבה ויואב חוניו, הקשר שמשחק בקבוצת הנוער, הכניע את שוער רמת גן.

מוחמד עלי קמארה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)מוחמד עלי קמארה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בדקה ה-70 רמת גן כבשה שער נוסף. הכדור הגיע אל עומר סניור שבעט ממרכז הרחבה אל הפינה הימנית.

הרכב מכבי ת”א: רועי משפתי (יואב ג׳ראפי 46), טייריס אסנטה, עלי קמארה, הייטור (איתי בן חמו 46), אבישי כהן, איתמר נוי, בן לדרמן, יואב חוניו, קרווין אנדרדה (רני ריבל 65), יונס מלדה ואלעד מדמון (יהלי דנור 65).

שחקני מכבי תל אביב מחבקים את טוטי אנדרדה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)שחקני מכבי תל אביב מחבקים את טוטי אנדרדה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
יואב גראפי (האתר הרשמי של מכבי ת"א)יואב גראפי (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
טייריס אסאנטה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)טייריס אסאנטה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
