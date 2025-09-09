חרזי: "השער ה-3 מביך", ברוכיאן: "מנור בטופ"

כמה שהתוצאה נגד איטליה הייתה כואבת עבור ישראל אתמול (שני), ככה היא הייתה גם מלאה בגאווה. הנבחרת ביצעה קאמבק ענק מ-4:2 ל-4:4 רגע לפני תוספת הזמן, אך ספגה בדקה ה-92 את ה-5:4 והפסידה לנבחרת מארץ המגף. יממה לאחר המשחק, אלון חרזי ואבירם ברוכיאן עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על המפגש.

אלון, מה הכי אהבת במשחק אתמול?

“מה שהכי אהבתי אתמול זה שהנבחרת הגיעה מאוד מוכנה למשחק, הצליחה לצמצם את רוב הפערים מול איטליה ולהיות יעילה בפן ההתקפי. זה דבר שצריך קצת לתת לנו תקווה. בקמפיין הקודם עשינו 0:0 מול צרפת בפאריס ו-1:2 על בלגיה, אז אפשר להוסיף משחק טוב התקפית של הנבחרת, פחות טוב הגנתית, אבל אנחנו רואים שהנבחרת הולכת ומתקדמת, למרות שמעצבן להישאר שוב רק עם המחמאות”.

אלון, מה היית עושה אחרת עם ההגנה כדי לתקן את הדבר הזה?

”נפלנו במרכז ההגנה, לא הצלחנו לקחת את שני החלוצים שלהם בהתקפה, קן נתן 2 גולים, החלוץ השני היה פיזי והיה מעורב ב-3 מהשערים. מבחינה הזו הייתי דורש מהשחקנים לא לתת לשחקנים האלה ללכוד מבחינה פיזית. צריך לדעת לעכב אותם כדי למנוע סוג של פיבוט מהחלוץ הזה. ראינו ששילמנו על הדברים האלה. בשער הראשון של קן, החלוץ השני הוריד לו. השער עם כדור החוץ היה בעיניי שער קצת מעליב. שחקנים עם ניסיון צריכים לדעת לא לתת לדברים האלה לקרות. שאר הדברים עבדו דווקא די טוב במשחק”.

אלון חרזי (עמרי שטיין)

אלון, מה אנחנו צריכים לקחת הלאה מהקישור של הנבחרת?

“אליאל פרץ כבר עשה את ההתאמות האלה, הוא שיחק בליגה מול טבריה גם בתפקיד הזה של ה-6. בנבחרת הצעירה, הוא שיחק כ-10, הוא עשה לעצמו שדרוג בלתי רגיל. היצירתיות שלו והיכולת הפיזית זה בונוס בלתי רגיל לנבחרת, שיש לה שחקן מאוד יצירתי ואגרסיבי שעושה גם התקפה וגם הגנה. דור פרץ גם המציא את עצמו מחדש, צריך להסיר בפניו את הכובע. זה לא משהו רגיל. לגבי גלוך, הוא היה במשחק פחות טוב, אבל הנקודה המעודדת היא שהוא עדיין לא פרץ קדימה. הפריע לי שהוא היה קצת קרוב מדי לסולומון. יש לו נטייה ללכת שמאלה וזה אולי קצת מוציא אותו מהמשחק לפעמים, אבל שחקנים טובים תמיד יכולים לשחק ביחד”.

אבירם, מה הכי אהבת במשחק אתמול?

“אהבתי שאנחנו תוקפים, אנחנו תוקפים עם המון שחקנים, האיכות שלנו באה לידי ביטוי ברוב דקות המשחק. אין צל של ספק שסולומון שחקן טופ אירופאי, השתמשנו בו בצורה הכי נכונה, הוא עשה את הפעולות שצריך, כל הנבחרות באירופה יכולות לחשוש ממנו. משחק ההגנה היה טוב, הנבחרת קומפקטית שצריך, יוצאת שצריך, נפלנו באחד על אחד, במרכז ההגנה. דסה ואליאל פרץ עשו עבודה חכמה בתנועות. כמו שבן שמעון אמר, צריך להאמין שנעלה ב-2028 לטורניר גדול. אני חושב שהדרך מובילה אותנו לשם, אני כל כך מאמין שבנקודה המסוימת ב-2028 נהיה שם. אתם רואים שיפור במשחקים נגד צרפת, בלגיה ואיטליה, יש קו עלייה שכולם רואים אותו. ולא לשכוח שבונים את זה תוך כדי, שעוד שנתיים השחקנים הצעירים יגיעו לרמה גבוהה יותר”.

אבירם ברוכיאן (אחר)

אבירם מה אתה חושב שצריך לשנות לקראת ההתכנסות הבאה?

”בן שמעון ידוע כאחד שחושב לעומק ומחוץ לקופסה. הייתי רוצה שהוא יחבר צמד בלמים, שאפילו יהיה טיפה פחות איכותי, אבל קצת יותר פיזי. כי בכל קרן או מאבק עם שחקנים אירופאיים שנמצאים עלינו על הגב, זה נראה שהם מנערים אותנו בקלות ומגיעים סתם לחצאי מצבים. במקום שחקנים יותר טכניים, צריך שחקנים שיעמדו מול חלוצים פיזיים שרוצים לאכול את הכדור. חייב שחקן או שניים, במיוחד במרכז ההגנה, שיביא קצת פיזיות. גלוך מנסה לקבל ביטחון דרך סולומון בצד שמאל. הוא הולך לידו כדי לעשות דאבלים. זה נראה שהוא התחיל את העונה הזו קצת עם חוסר ביטחון, ההתחלה שלו באייאקס לא כל כך מרשימה וזה קצת פוגע לו בביטחון, אבל אין לי ספק שבמאני טיים הוא יהיה שחקן שיעשה את ההבדל יחד עם מנור, אני מאוד אופטימי לגבי הנבחרת ורואה איך אנחנו מסתכלים בלבן של העיניים לכל הנבחרות. אם מאמן יתקשר וישאל את גאטוזו על נבחרת ישראל, נראה לי שהוא יגיד רק דברים טובים”.