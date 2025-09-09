יום שלישי, 09.09.2025 שעה 13:46
ליליאור פרשה מאליפות העולם בשל בעיה רפואית

גולשת הגלים הישראלית, שזכתה לפני 10 ימים במדליית הזהב בתחרות ה-ABANCA PANTIN ומדורגת ראשונה באירופה, פרשה בשל בעיה רפואית מהתחרות באל סלבדור

|
ענת ליליאור (ISA / Pable Jimenez)
ענת ליליאור (ISA / Pable Jimenez)

גולשת הגלים ענת ליליאור פרשה אתמול (שני) מאליפות העולם באל סלבדור בשל בעיה רפואית. כך הודיעה האגודה אותה היא מייצגת, מכבי תל אביב, תוך כדי התחרות.

גולשת הגלים האולימפית פרשה מהתחרות בימים אלו בגלל בעיה רפואית, כאשר אליפות העולם אינה מהווה תחרות קריטריון למשחקים האולימפיים.

ליליאור, שזכתה לפני עשרה ימים במדליית הזהב בתחרות ה-ABANCA PANTIN בספרד ומדורגת כיום במקום הראשון באירופה, חזרה הבוקר לישראל לטיפולים כדי להכשירה לפעילות סדירה בסוף החודש, מועד בו היא אמורה להשתתף בתחרות במסגרת סבב הצ'אלנגר היוקרתי בו משתתפות חמש הגולשות הבכירות מכל יבשת.

/* LAST / NEXT ROUNDs */