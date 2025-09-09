יום שלישי, 09.09.2025 שעה 15:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

קצב: וייסמן הגיע לקבוצה שרצתה אותו הכי הרבה

סוכן השחקנים התייחס למעבר החלוץ לבלאו וייס לינץ האוסטרית בתוכנית "שיחת היום": "יש אנטישמיות בכל מקום בעולם". וגם: עתידם של יונתן כהן וזהבי

|
שון וייסמן (האתר הרשמי של גרנאדה)
שון וייסמן (האתר הרשמי של גרנאדה)

שון וייסמן יחזור לשחק באוסטריה בעונה הקרובה. אחרי שנפלה עסקת הצטרפותו לפורטונה דיסלדורף בלחץ האוהדים, החלוץ חתם בבלאו וייס לינץ במדינה שבה החל את הקריירה האירופית שלו בוולפסברגר. סוכן השחקנים, גלעד קצב, שהיה מעורב בעסקה להחתמתו, דיבר על המעבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

ספר לנו על עסקת שון וייסמן, שהיית מעורב בביצוע שלה.
”אני פחות מעורב במה שקרה לו בגרמניה, כי לא הייתי בתמונה. וייסמן פנה אליי ואל השותף האוסטרי שלי ורצה למצוא קבוצה באוסטריה, יש לו במדינה שם טוב מאוד. היו לו 2-3 אופציות, הוא הגיע לקבוצה שרצתה אותו הכי הרבה. קבוצה שבעונה שעברה סיימה בפלייאוף העליון ולמרות שהתחילה פחות טוב אני מאמין שזה יקרה גם העונה. המטרה שלו לחזור לשחק, ליהנות מכדורגל ולהבקיע”.

“יש אנטישמיות היום בכל מקום בעולם. אין ספק שיש קושי, יש קבוצות שאומרות לנו ‘אנחנו לא רוצים פה ישראלים’. הסיטואציה כזו ונקווה שהיא תשתנה. יש מדינות עם סיכוי נמוך להחתים בהם ישראלים, בדובאי לדעתי לא יהיה ישראלים בזמן הקרוב. בלגיה וצרפת מדינות שקשה לצרף אליהן ישראלים”, הוסיף.

גלעד קצב (שחר גרוס)גלעד קצב (שחר גרוס)

מה עם יונתן כהן?
”הוא בעצם אחד משני השחקנים שנשארו חופשיים, ביחד עם יואב הופמייסטר. יש הצעות ודיבורים, יונתן לא רוצה לשחק בארץ, אבל יש את עניין הסכומים. השנה האחרונה שלו הייתה טובה, לא היה לו סיכוי להישאר באוסטרליה בגלל הסכומים, ולדעתי הוא ישחק בחו”ל”.

יונתן כהן (IMAGO)יונתן כהן (IMAGO)

אז ערן זהבי פרש סופית לפי מה שאתה אומר?
”אם יהיה משהו להודיע לגבי ערן, נודיע. מה שבטוח הוא שערן לא ישחק בישראל”. 

תהיה פשרה עם אורי עזו?
”אין לי שמץ של מושג”.

מה עם ירדן שועה?
”הוא שחקן של בית”ר ירושלים. עד ינואר אין שום אפשרות למעבר. השוק בדובאי שהיה פתוח ועם סכומים גדולים, לא יהיה שם ישראלי בקרוב לדעתי. אני כן רואה שבחלון הבא יהיה שחקן ישראלי נוסף בארה”ב או אפילו בסין וביפן”. 

מה עם סוף פודגוראנו?
”לסוף יש חוזה במכבי חיפה עד תום העונה ובשני המשחקים הראשונים של העונה הוא פתח בהרכב”.

ירדן שועה וסוף פודגוראנו (רדאד גירדן שועה וסוף פודגוראנו (רדאד ג'בארה)

מה עם גיא מלמד?
”גם לו יש חוזה. אנחנו מתוסכלים מאוד מהסיטואציה שממלך שערים הוא הופך לשחקן שבקושי משחק. אם תהיה לו אופציה טובה, הוא ילך עליה”.

זו הייתה טעות לעבור למכבי חיפה?
”בדיעבד אולי זו הייתה טעות, אבל אני חושב שאי אפשר היה לחזות את זה. כשקבוצה שמשלמת סכומים גדולים חצי שנה לפני סיום חוזה כדי לצרף שחקן, אז אתה לא חושב שזה טעות. מכבי תל אביב רצתה את מלמד ונתנה לו הצעה, אבל הסכומים היו שונים לגמרי, אי אפשר היה לדעת מה קורה בדיעבד. גיא יכול לעזור למכבי חיפה, גם בעונה שעברה הוא הבקיע 4-5 שערים בלי לשחק יותר מדי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */