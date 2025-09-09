דקה 25: נורבגיה - מולדובה 0:2

הרכבים וציונים

ישראל הביאה המון גאווה, אך במקביל המון אכזבה, עם הפסד 5:4 אכזרי ביותר לאיטליה, ובינתיים הבית הישראלי ממשיך לו. המשחק האחרון בבית ט’ לפגרת הנבחרות הזו משוחק בשעה זו, כאשר נבחרת נורבגיה מארחת את נבחרת מולדובה לקרב קצוות.

ארלינג הולאנד וחבריו היחידים בבית שמושלמים, עם ארבעה ניצחונות ו-12 נקודות בארבעה משחקים. האדומים היו הנבחרת שנחה לפני כמה ימים, ובפגרה הזו הם משחקים משחק אחד בלבד, מול נועלת הבית, במטרה להתקרב לעבר הבטחת המקום הראשון והעפלה ישירה למונדיאל.

מנגד מתייצבים המולדובים החלשים, שהפסידו רק לפני כמה ימים 4:0 לישראל, ולפני כן 2:0 לאיטליה, 3:2 לאסטוניה ו-5:0 לנורבגיה, כשההפסד האחרון מול הנורבגים עוד היה הפסד ביתי, וכעת הם באוסלו והם ינסו בעיקר לא לצאת עם תוצאה מביכה למדי, במטרה לסיים ולשכוח מהקמפיין הזה.

נזכיר שמי שמסיימת במקום הראשון עולה באופן ישיר אל גביע העולם של 2026, שיתקיים במקסיקו, ארצות הברית וקנדה, ומי שמסיימת במקום השני עולה לפלייאוף ושומרת על סיכוי להגיע לטורניר היוקרתי. איטליה במקום השני עם 9 נק’ וישראל רביעית עם 9 גם כן, אך הנבחרת מארץ המגף עם משחק פחות וגם עם היתרון שהיא ניצחה אותנו אמש עם אותו 4:5 מטורף.