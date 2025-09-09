יום שלישי, 09.09.2025 שעה 22:09

ארלינג הולאנד (IMAGO)

דקה 25: נורבגיה - מולדובה 0:2

מוקדמות מונדיאל, הבית הישראלי: הנורבגים כבר ביתרון כפול על המולדובים האומללים. ארלינג הולאנד עם שער ובישול. המארחת בדרך להתפוצץ על האורחת?

09/09/2025 21:45
יום שלישי, 09/09/2025, 21:45אצטדיון אולהוולמוקדמות מונדיאל, אירופה - מחזור 6
מולדובה
הסתיים
3 4
שופטת: בלאז ברקה
נורבגיה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
36-22ארמניה2
12-21הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5
הרכבים וציונים
 
 

ישראל הביאה המון גאווה, אך במקביל המון אכזבה, עם הפסד 5:4 אכזרי ביותר לאיטליה, ובינתיים הבית הישראלי ממשיך לו. המשחק האחרון בבית ט’ לפגרת הנבחרות הזו משוחק בשעה זו, כאשר נבחרת נורבגיה מארחת את נבחרת מולדובה לקרב קצוות.

ארלינג הולאנד וחבריו היחידים בבית שמושלמים, עם ארבעה ניצחונות ו-12 נקודות בארבעה משחקים. האדומים היו הנבחרת שנחה לפני כמה ימים, ובפגרה הזו הם משחקים משחק אחד בלבד, מול נועלת הבית, במטרה להתקרב לעבר הבטחת המקום הראשון והעפלה ישירה למונדיאל.

מנגד מתייצבים המולדובים החלשים, שהפסידו רק לפני כמה ימים 4:0 לישראל, ולפני כן 2:0 לאיטליה, 3:2 לאסטוניה ו-5:0 לנורבגיה, כשההפסד האחרון מול הנורבגים עוד היה הפסד ביתי, וכעת הם באוסלו והם ינסו בעיקר לא לצאת עם תוצאה מביכה למדי, במטרה לסיים ולשכוח מהקמפיין הזה.

נזכיר שמי שמסיימת במקום הראשון עולה באופן ישיר אל גביע העולם של 2026, שיתקיים במקסיקו, ארצות הברית וקנדה, ומי שמסיימת במקום השני עולה לפלייאוף ושומרת על סיכוי להגיע לטורניר היוקרתי. איטליה במקום השני עם 9 נק’ וישראל רביעית עם 9 גם כן, אך הנבחרת מארץ המגף עם משחק פחות וגם עם היתרון שהיא ניצחה אותנו אמש עם אותו 4:5 מטורף.

מחצית ראשונה
ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)
הולאנד ונורבגיה חוגגים (IMAGO)הולאנד ונורבגיה חוגגים (IMAGO)
  • '11
  • שער
  • שער! נורבגיה כבר ב-0:2: מי אם לא הוא? הולאנד קיבל כדור ברחבה, ובסיומת טיפוסית וקטלנית קבע יתרון כפול ומוקדם למארחת.
נבחרת נורבגיה חוגגת (IMAGO)נבחרת נורבגיה חוגגת (IMAGO)
  • '6
  • שער
  • שער! נורבגיה עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. מרטין אודגור הכניס כדור פשוט יפהייפה לארלינג הולאנד, שבנגיעה מהאוויר מצא את פליקס מיהר, שדחק את הראשון של הנורבגים.
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות לדרך!
ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)ארלינג הולאנד בחימום (IMAGO)
