"הנסיבות שבהן נמצא דניאל פרץ לא באשמתו"

נבחרת ישראל הייתה קונה לפני המשחק מול איטליה שתבקיע 4 שערים, אך לא הייתה מאמינה גם בסיוטים הכי גדולים שלה שזה לא יספיק לה אפילו לתיקו, אך יכולת רעה של השוער דניאל פרץ הייתה בין היתר אחת הסיבות לפספוס הגדול וההפסד 5:4 לאזורי. שוער העבר של הנבחרת, שגם היה מאמן השוערים שלה בעבר, גיורא אנטמן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ על המשחק והיכולת של פרץ.

המשחק הזה כל כך לא אופייני לדניאל פרץ.

“גם אני הרגשתי את אותה חמיצות”.

נראה שהוא איבד לגמרי את הביטחון שלו.

”במשחק הראשון, היו שתי סיטואציות של איבוד כדור במשחק רגל שהיו יכולים לעלות ביוקר, אז עברנו את זה בשלום. אני רוצה להחזיר אותכם לנובמבר 24, משחק נגד צרפת, פרץ סיים משחק ב-0:0 עם תצוגת שיא, 8 הצלות הרואיות, אם תסתכלו על השערים של אתמול ותלכו אחורה למשחק הזה נגד צרפת, תראו שהוא הציל שערים כאלה, ואתמול לא היה שם. כושר משחק זה חשוב, כשאתה משחק אתה נכנס למצבים בהם אתה מרגיש את הלך הרוח של המשחק, יודע איך להתמקם ולהגיב, והכי חשוב – קבלת החלטות, לפעמים זה מאית שנייה שבא אתה יודע לייצר יכולת כזו שמשאירה אותך במשחק. אפשר להאשים אותו, אבל הנסיבות שהוא נמצא בהן לא באשמתו, הוא לא משחק הרבה”.

גיורא אנטמן (איציק בלניצקי)

מאמן השוערים של הנבחרת לא רואה תוך כדי האימונים ירידה בכושר?

”השחקנים משחקים טוב, המאמן מקבל את הסופרלטיבים. יש מאמן שוערים לשוער. במקרה הזה ששוער עושה את העבודה מאמן השוערים הולך עם חזה נפוח כי יש לו חלק בזה. בצורת אימון מסוימת, כשמגיע שוער בידיעה ברורה שהוא לא בכושר משחק, צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולייצר לו במעט זמן שיש יכולות שיעזרו לו לגבי קבלת החלטות ותגובות מהירות, יש תוכן אימון מסוים שנועד כדי לשפר את זה”.

אם הוא לא חוזר לשחק בהמבורג, את מי אתה שם בשער בהתכנסות הבאה?

”אם גלזר היה משחק אתמול, היינו באותה הבעיה. אנחנו בבעיה, הייתי בונה איזושהי תוכנית. גיאורגי ירמקוב ממכבי חיפה הוא יהודי, צריך לבדוק מה ההיתכנות לזמן אותו לנבחרת. במצבים כאלה בעבר, האימונים לפני המשחק, בזמן ההתכנסות, קבעו מי יעמוד בשער”.