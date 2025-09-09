"קיבלתי חותמת שתקחו את ישראל לטורניר גדול"

נבחרת ישראל הביאה כל כך הרבה גאווה אתמול (שני), אבל לצערה ולצערנו היא יצאה עם ידיים ריקות. משחק מטורף עם איטליה נגמר ב-5:4 אכזרי מאוד והפסד בדקה ה-92, זאת אחרי שהכחולים לבנים חזרו מ-4:2 ל-4:4 רגע לפני תוספת הזמן, רק כדי לחטוף גול בתוספת עצמה, וכעת הפנים כבר קדימה אל המשך הבית והמטרות.

יממה לאחר הפסד כל כך אכזרי, בהתאחדות פרסמו את השיחה שעשה רן בן שמעון לחניכים שלו בחדר ההלבשה לאחר ההתמודדות, והמאמן הלאומי פרק שלוש דקות של מונולוג מצמרר וחובה לצפייה, בו הוא ניסה להרים כל אחד וכל למרות התוצאה הכואבת אחרי הקאמבק המופלא.

בן שמעון פתח: “שיחקנו לפני כמה חודשים נגד נבחרת איטליה, ממש לפני כמה חודשים. במגרש בית עוד הצלחנו קצת לדגדג, משחק חוץ לא נגענו בכדור, באנו היום לשחק נגד איטליה עם אומץ יוצא דופן, עם הקפדה על הוראות טקטיות, עם גישה מדהימה של שחקנים, עם גישה מדהימה של שחקני ספסל, יש לנו פה משהו מדהים, שאנחנו צריכים לדעת להעריך אותו גם שהתוצאות פחות טובות. אנחנו פה גאים בכם מכל הלב על מה שאתם נותנים לנבחרת, על הרמה שהבאתם אותנו”.

רן בן שמעון בנאום עוצמתי בחדר ההלבשה

המאמן המשיך: “אנחנו צריכים להקפיד עכשיו שאף תוצאה כזו או אחרת לא תגרום לכם עכשיו לעצור בהתקדמות, לעצור ברצון להגיע, לעצור בפרגון ההדדי שיש ביניכם. החברות בתוך הנבחרת זה הנכס הגדול ביותר שלה, הגדול ביתר שלה, שאתם באים עם עיניים טובות להתכנסויות, זאת הגאווה הגדולה ביותר שלנו. אין אף אדם בעולם שיכול להקטין את הגאווה של הלב שלי בהופעה שלכם ובאיך שאתם מתכוננים”.

“ניסינו לדבר, אולי שחקן חזר קצת יותר לאט והכל, אבל באינטנסיביות שהייתה שם, אנחנו ממש מרגישים את העוצמות והרצון שלכם, ובאמת את הרצון לעשות יותר טוב ולשנות את הכדורגל”, הוסיף. “היו טעויות, אז מה? אז מה? אני מוכן ללכת עם שחקנים שעושים טעויות, אבל פתוחים לקבל ביקורת, פתוחים להתקדם בחיים, יש לכם את האומץ, תמיד יש לכם את הבחירה בכל צומת מה לעשות עם עצמכם והיום זה צומת מרכזי ואני אגיד לכם למה”.

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

בן שמעון המשיך: “הפסדנו משחק, אבל הרווחנו משהו פי עשרה יותר גדול. הרווחנו את היכולת של נבחרת ישראל לבוא ולשחק מול אחת הנבחרות הטובות בעולם לא בגובה עיניים, אלא מעל גובה העיניים, מעל, אני אומר לכם. נעמוד בכל טעות של כל אחד ואחד, אני יכול לעבור אחד אחד, להסתכל לו על הפנים ולהגיד לכם שאני גאה בכם, כל אחד, המחליפים, אלה שלא שיחקו, אנחנו אוהבים את כולכם, וכל דבר שהבאתם, כי הבאתם מעבר לרצון, שהיה לנו את זה הרבה, גם איכות, גם איכות יוצאת מן הכלל”.

לסיכום אמר: “יש לנו פה נבחרת סופר איכותית, אנחנו פה מתקדמים ולומדים, אני? היום בטוח יותר מתמיד, באחד הרגעים הקשים, בגול החמישי הרגשתי שהכדור חדר לי לתוך הלב, אבל שנייה אחרי זה מרגיש גאווה גדולה מאוד בכולם, מעדיף להסתכל רק על הטוב, והיום, יותר מתמיד, יש לי את החותמת הרשמית שהנבחרת הזאת תביא את ישראל לטורניר גדול. תזכרו, תזכרו את השיחה הזו, אחרי הפסד כואב, הנבחרת הזו של כולכם, תביא את ישראל לטורניר גדול”.