יום שלישי, 09.09.2025 שעה 13:17
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
02-01אוקראינה3
05-01אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
12-21הונגריה2
12-21אירלנד3
05-01ארמניה4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

"קיבלתי חותמת שתקחו את ישראל לטורניר גדול"

אחרי ה-5:4 לאיטליה, בן שמעון סיפק נאום מצמרר וחובה לצפייה: "בטוח היום יותר מתמיד. אף אדם בעולם לא יכול להקטין את הגאווה שיש לי אליכם". צפו

|
רן בן שמעון בחדר ההלבשה (צילום מסך)
רן בן שמעון בחדר ההלבשה (צילום מסך)

נבחרת ישראל הביאה כל כך הרבה גאווה אתמול (שני), אבל לצערה ולצערנו היא יצאה עם ידיים ריקות. משחק מטורף עם איטליה נגמר ב-5:4 אכזרי מאוד והפסד בדקה ה-92, זאת אחרי שהכחולים לבנים חזרו מ-4:2 ל-4:4 רגע לפני תוספת הזמן, רק כדי לחטוף גול בתוספת עצמה, וכעת הפנים כבר קדימה אל המשך הבית והמטרות.

יממה לאחר הפסד כל כך אכזרי, בהתאחדות פרסמו את השיחה שעשה רן בן שמעון לחניכים שלו בחדר ההלבשה לאחר ההתמודדות, והמאמן הלאומי פרק שלוש דקות של מונולוג מצמרר וחובה לצפייה, בו הוא ניסה להרים כל אחד וכל למרות התוצאה הכואבת אחרי הקאמבק המופלא.

בן שמעון פתח: “שיחקנו לפני כמה חודשים נגד נבחרת איטליה, ממש לפני כמה חודשים. במגרש בית עוד הצלחנו קצת לדגדג, משחק חוץ לא נגענו בכדור, באנו היום לשחק נגד איטליה עם אומץ יוצא דופן, עם הקפדה על הוראות טקטיות, עם גישה מדהימה של שחקנים, עם גישה מדהימה של שחקני ספסל, יש לנו פה משהו מדהים, שאנחנו צריכים לדעת להעריך אותו גם שהתוצאות פחות טובות. אנחנו פה גאים בכם מכל הלב על מה שאתם נותנים לנבחרת, על הרמה שהבאתם אותנו”.

רן בן שמעון בנאום עוצמתי בחדר ההלבשה

המאמן המשיך: “אנחנו צריכים להקפיד עכשיו שאף תוצאה כזו או אחרת לא תגרום לכם עכשיו לעצור בהתקדמות, לעצור ברצון להגיע, לעצור בפרגון ההדדי שיש ביניכם. החברות בתוך הנבחרת זה הנכס הגדול ביותר שלה, הגדול ביתר שלה, שאתם באים עם עיניים טובות להתכנסויות, זאת הגאווה הגדולה ביותר שלנו. אין אף אדם בעולם שיכול להקטין את הגאווה של הלב שלי בהופעה שלכם ובאיך שאתם מתכוננים”.

“ניסינו לדבר, אולי שחקן חזר קצת יותר לאט והכל, אבל באינטנסיביות שהייתה שם, אנחנו ממש מרגישים את העוצמות והרצון שלכם, ובאמת את הרצון לעשות יותר טוב ולשנות את הכדורגל”, הוסיף. “היו טעויות, אז מה? אז מה? אני מוכן ללכת עם שחקנים שעושים טעויות, אבל פתוחים לקבל ביקורת, פתוחים להתקדם בחיים, יש לכם את האומץ, תמיד יש לכם את הבחירה בכל צומת מה לעשות עם עצמכם והיום זה צומת מרכזי ואני אגיד לכם למה”.

שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

בן שמעון המשיך: “הפסדנו משחק, אבל הרווחנו משהו פי עשרה יותר גדול. הרווחנו את היכולת של נבחרת ישראל לבוא ולשחק מול אחת הנבחרות הטובות בעולם לא בגובה עיניים, אלא מעל גובה העיניים, מעל, אני אומר לכם. נעמוד בכל טעות של כל אחד ואחד, אני יכול לעבור אחד אחד, להסתכל לו על הפנים ולהגיד לכם שאני גאה בכם, כל אחד, המחליפים, אלה שלא שיחקו, אנחנו אוהבים את כולכם, וכל דבר שהבאתם, כי הבאתם מעבר לרצון, שהיה לנו את זה הרבה, גם איכות, גם איכות יוצאת מן הכלל”.

לסיכום אמר: “יש לנו פה נבחרת סופר איכותית, אנחנו פה מתקדמים ולומדים, אני? היום בטוח יותר מתמיד, באחד הרגעים הקשים, בגול החמישי הרגשתי שהכדור חדר לי לתוך הלב, אבל שנייה אחרי זה מרגיש גאווה גדולה מאוד בכולם, מעדיף להסתכל רק על הטוב, והיום, יותר מתמיד, יש לי את החותמת הרשמית שהנבחרת הזאת תביא את ישראל לטורניר גדול. תזכרו, תזכרו את השיחה הזו, אחרי הפסד כואב, הנבחרת הזו של כולכם, תביא את ישראל לטורניר גדול”.

שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)שחקני נבחרת ישראל מודים לקהל בסיום (ראובן שוורץ)
