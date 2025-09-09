יום שלישי, 09.09.2025 שעה 14:27
כדורגל עולמי  >> ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
143-146אוניון סט. ז'ילואז1
144-116סט. טרוידן2
117-96מכלן3
104-75קלאב ברוז'4
97-115אנדרלכט5
97-86אנטוורפן6
86-86סרקל ברוז'7
78-85גנק8
79-56סטנדרד ליאז'9
712-66לובן10
611-85ווסטרלו11
66-75שרלרואה12
58-65גנט13
48-46לובייר14
412-76זולטה וורחם15
29-26דנדר16

"ענאן מבואס, ציפה שישחקו יותר על הצד שלו"

אביו של הקיצוני, מג'די חלאילי, ל"שיחת היום": "ענאן פחות יכול היה להראות את הקטע ההתקפי שלו והמעברים המהירים, דימרקו לא הצליח לעבור אותו"

|
ענאן חלאילי מול אלסנדרו בסטוני (IMAGO)
ענאן חלאילי מול אלסנדרו בסטוני (IMAGO)

נבחרת ישראל לא הייתה רחוקה מלהפתיע את איטליה אמש (שני) כשהציגה יכולת נהדרת בהתקפה, אבל בסופו של דבר הפסידה 5:4 אחרי משחק משוגע. ענאן חלאילי פתח בהרכב, שיחק באגף הימני, ואביו מג’די התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” כדי לדבר על המשחק, העונה והקריירה של הקיצוני.

מג’די, אני בטוח שהיית מאוד גאה.
”הייתי גאה בנבחרת, קצת כואב ההפסד הזה, תחושת החמצה ופספוס. הייתי גאה אישית בילד, לא היה פשוט להיכנס לנעליים של דסה ולסגור את הפינה הזו שם. זו משימה לא פשוטה לעצור את דימרקו בקו, בכל זאת הוא ילד צעיר”.

מה אמרת לו לפני המשחק?
”איחלתי בהצלחה ואמרתי לו שהנבחרת זה דבר שהוא בונוס, כבוד גדול לייצג את הנבחרת. הוא ילד קר רוח, משדר ביטחון. הנבחרת שיחקה יותר על קו שמאל והוא פחות יכול להראות את הצד ההתקפי שלו. אבל את התפקיד המוגדר שלו הוא ביצע בצורה טובה. אולי פעם אחת הוא ניסה לעבור בקו, בכל שאר הפעמים הוא נתן פס מהר ולא ניסה להתחכם”.

ענאן חלאילי (ראובן שוורץ)ענאן חלאילי (ראובן שוורץ)

אתה אומר שהיו צריכים לשחק גם על הצד שלו ולהרוויח את שני הצדדים?
”נכון. אתמול זה לא היה, אבל שיחקנו נגד איטליה, זה לא היה משחק פשוט”.

מה אמר לך אחרי המשחק?
”מבואס קצת על התוצאה, ואישית גם קצת מבואס. ציפה שכן יעשה משהו התקפי במעברים, אבל בסדר, לאט לאט”.

מה לא אהבת במשחק שלו?
”אין תלונות. הנבחרת נראתה טוב מאוד, נתנה 4 שערים שזה לא מובן מאליו. הייתי מצפה שיהיה גיוון במשחק, שישחקו פעם על ימין ופעם על שמאל. בדקה ה-12 וה-15 הוא עמד על הפינה של ה-16 לבד וכן יכול היה לקבל את הכדור”.

בהתכנסות הבאה נפגוש את נורבגיה ואיטליה. אני מעריך שרן ינסה דברים שונים. הציפייה זה שהוא יישאר בהרכב?
”יש את השיקולים של המאמן, אבל נראה לי שיהיה אותו סגנון משחק פחות או יותר. אין אחד שעושה את תפקיד הווינג באק כמוהו. שחקן הרכב בחו”ל, אלוף בלגיה, אין סיבה שלא ישחק, אבל שוב, למאמן יש את השיקולים שלו”.

ענאן חלאילי (ראובן שוורץ)ענאן חלאילי (ראובן שוורץ)

הנבחרת של ענאן בגילאי נוער עשתה הישגים מטורפים, אתה מאמין שגם הנבחרת הבוגרת תגיע איתו לטורניר גדול?
”יש לנו דור חדש, דור המונדיאליטו, דור טוב, צריך להתחיל להריץ אותו כמה שנים קדימה, ואני מאמין שלמונדיאל הבא נגיע. רביבו, ענאן, אוסקר, למקין, תורג’מן וכו’ יהיו משופשפים יותר בעוד כמה שנים. שכר הלימוד של השחקנים הצעירים הוא עכשיו, הנבחרת מתקדמת, יש לנו עתיד ורוד. לא נראה שנעפיל השנה, לצערי. במבחן התוצאה אומנם כשלנו, אבל הרווחנו את הנבחרת לעתיד. מגיע לרן בן שמעון כל הכבוד על היכולת של הנבחרת והאומץ”.

מה צפוי לו העונה בבלגיה?
”עונה עמוסה מצפה – נבחרת, ליגה, ליגת האלופות. יש הרבה טיסות ומשחקים”. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */