כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

מיץ' גולדהאר: מחויבים לקידום כדורגל הנשים

בעלי מכבי ת"א לאחר הקמת קבוצת הנשים שתשחק בליגת העל עקב האיחוד עם אס"א: "רגע של גאווה שמחזק את מעמדה של מכבי כמועדון מוביל במגרש ומחוצה לו"

|
בן מנספורד ושחקניות מכבי אס
בן מנספורד ושחקניות מכבי אס"א תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב הודיעה באופן רשמי על האיחוד עם מועדון כדורגל הנשים אס"א תל אביב, כפי שכבר פורסם ב-ONE. המהלך ההיסטורי הזה מביא להקמתה מחדש של קבוצת הנשים של מכבי תל אביב, שתשחק מעכשיו בליגת העל לנשים.

קבוצת הנשים החדשה של מכבי תל אביב שקיבלה את האישור לאיחוד מההתאחדות לכדורגל, החלה באימונים במתחם האימונים בקריית שלום. זהו רגע המהווה פתיח לפרק חדש ומרגש למועדון ולכדורגל הנשים בישראל. בנוסף, קבוצת בוגרות נוספת שתשחק בליגה הארצית ו-7 קבוצות של נערות (עד גיל 19 ו-17), ילדות (עד גיל 15, ו-13) וטרומיות (עד גיל 10) תשחקנה גם הן תחת השם מכבי אס"א תל אביב.   

הבעלים של מכבי תל אביב, מיץ' גולדהאר, אמר: "החזרה שלנו לענף כדורגל הנשים מהווה רגע של גאווה עבור מועדון הכדורגל מכבי תל אביב. האיחוד משקף את המחויבות שלנו לקידום כדורגל הנשים ולשימוש בכוחו של הספורט על מנת לעורר השראה. הקמתה מחדש של קבוצת הנשים, שפעלה במקור בין השנים 1998–2002, מחזקת את מעמדה של מכבי כמועדון מוביל על המגרש ומחוצה לו. ברוכות הבאות למשפחת מכבי".

שחקניות מכבי אס"א תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)שחקניות מכבי אס"א תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מועדון אס"א תל אביב מביא עמו מורשת עשירה של הצלחות, עם 8 אליפויות ישראל ו-5 גביעי מדינה לנשים, לצד תרומה מתמשכת לקידום ופיתוח המשחק בקרב נשים בישראל. מכבי תל אביב רואה כבוד גדול בהמשכיות ובחיזוק מורשת זו, תוך נאמנות לערכי המועדון, עבודה קשה, מקצוענות, שאיפה למצוינות ותרומה לקהילה.

