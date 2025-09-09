בית"ר תקבל 2,900 כרטיסים בלבד מול הפועל

בית״ר ירושלים בביקורת נגד הפועל תל אביב. למרות שישנה אפשרות לתת לאוהדי הקבוצה מהבירה כמות כרטיסים גדולה יותר, בחרה הנהלת הפועל תל אביב שלא לעשות זאת, ולהשאיר חלק מהיציע ריק.

מבית״ר נמסר: ״אוהדי בית"ר יקבלו כ-2,900 כרטיסים בלבד במקום להעצים את חגיגת הכדורגל בין שתי הקבוצות״.

בהנהלת בית״ר התקבלה החלטה שבמשחק בסיבוב הבא היחס יהיה אותו הדבר בטדי ללא קשר לכמות הקהל שיכיל האצטדיון.

גורם בהפועל תל אביב טוען מנגד: “חשוב לנו להבהיר לאותם גורמים, שאוהדי הפועל ימלאו את היציעים בבלומפילד. עם כל הכבוד לבית"ר ירושלים, בהפועל תל אביב מעדיפים אוהדי הפועל תל אביב באצטדיון ולא נעביר את החציצות ליציעים שלנו בשביל שמישהו יהיה מרוצה. לגבי הטענות ההזויות על כך שאנחנו מונעים את "העצמת חגיגת הכדורגל", אנחנו סומכים על האוהדים שלנו שידאגו לחגיגה בבלומפילד".