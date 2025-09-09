יום שלישי, 09.09.2025 שעה 13:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

בית"ר תקבל 2,900 כרטיסים בלבד מול הפועל

חלק מהמגרש יהיה ריק, ביקורת אצל הירושלמים ("במקום להעצים את חגיגת הכדורגל בין הקבוצות"), שהחליטו שבמשחק בסיבוב הבא בין הקבוצות היחס יהיה זהה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בית״ר ירושלים בביקורת נגד הפועל תל אביב. למרות שישנה אפשרות לתת לאוהדי הקבוצה מהבירה כמות כרטיסים גדולה יותר, בחרה הנהלת הפועל תל אביב שלא לעשות זאת, ולהשאיר חלק מהיציע ריק. 

מבית״ר נמסר: ״אוהדי בית"ר יקבלו כ-2,900 כרטיסים בלבד במקום להעצים את חגיגת הכדורגל בין שתי הקבוצות״. 

בהנהלת בית״ר התקבלה החלטה שבמשחק בסיבוב הבא היחס יהיה אותו הדבר בטדי ללא קשר לכמות הקהל שיכיל האצטדיון.

גורם בהפועל תל אביב טוען מנגד: “חשוב לנו להבהיר לאותם גורמים, שאוהדי הפועל ימלאו את היציעים בבלומפילד. עם כל הכבוד לבית"ר ירושלים, בהפועל תל אביב מעדיפים אוהדי הפועל תל אביב באצטדיון ולא נעביר את החציצות ליציעים שלנו בשביל שמישהו יהיה מרוצה. לגבי הטענות ההזויות על כך שאנחנו מונעים את "העצמת חגיגת הכדורגל", אנחנו סומכים על האוהדים שלנו שידאגו לחגיגה בבלומפילד".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21 כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */