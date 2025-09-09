״שמחים להיות פה ומזדהים עם הכמיהה לשלום"

עיריית רמלה ערכה אמש (שני) ערב קבלת פנים מיוחד למשתתפי הגרנד פרי של הליגה העולמית, המתקיים בעיר והוא האירוע הבינלאומי הראשון שמגיע לישראל מאז פתיחת המלחמה.

האירוע שהתקיים באשכול הפיס המקומי וכלל ארוחת ערב ישראלית למשתתפים מהונגריה, ברזיל וכמובן ישראל, היה עירוב מרגש של תרבויות וכלל הופעות של זמרים מהונגריה, ברזיל וסלובקיה.

הקומישינר של הליגה העולמית לנבחרות שלום ואחווה, סלבטורה פרימיצ׳ריו, הודיע באירוע כי הגרנד פרי הבא יתקיים בריו דה ז׳ניירו והוסיף: ״רמלה עמדה באתגר האירוח, תחת לוח זמנים ובעיות שאנו מאחלים לישראל שיסתיימו בקרוב. אנחנו שמחים להיות כאן, מזדהים לחלוטין עם הכמיהה לשלום ולא מתחרטים לרגע על החלטתנו לקיים כאן בארץ המובטחת את האירוע החשוב ביותר בלוח השנה שלנו״.

אורחי הגרנד פרי מחו״ל בערב הגאלה (צילום: עיריית רמלה)

בדברי הברכה אמר ראש העיר המארחת, מיכאל וידל: ״רמלה הפכה לבירת ספורט בינלאומית במהלך מלחמה קשה. גם ביום הזה אנו מתפללים לשובם של החטופים ומקבלים באהבה רבה את אורחינו מברזיל והונגריה, אנשים נפלאים שמוכיחים כי הספורט הוא מעל כל פוליטיקה״.

נציגי הקבוצות קיבלו תשורות מחבר הנהלת נבחרת השלום והאחווה הישראלית, מנשה יזדי, ומראש העיר, וידל.