יום שלישי, 09.09.2025 שעה 22:49
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
60-32סלובקיה1
34-42צפון אירלנד2
33-32גרמניה3
04-12לוקסמבורג4
 בית 2 
60-72שווייץ1
34-22קוסובו2
14-22שבדיה3
15-22סלובניה4
 בית 3 
40-32דנמרק1
40-22סקוטלנד2
34-52יוון3
07-12בלארוס4
 בית 4 
30-51איסלנד1
30-21צרפת2
13-12אוקראינה3
16-12אזרבייג'ן4
 בית 5 
60-92ספרד1
33-52גיאורגיה2
38-32טורקיה3
06-02בולגריה4
 בית 6 
30-51פורטוגל1
36-22ארמניה2
12-21הונגריה3
14-32אירלנד4
 בית 7 
103-144הולנד1
104-85פולין2
78-65פינלנד3
37-55ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
121-104בוסניה1
91-73אוסטריה2
64-84רומניה3
35-34קפריסין4
018-15סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
97-124איטליה2
911-155ישראל3
313-55אסטוניה4
014-24מולדובה5
 בית 10 
112-115צפון מקדוניה1
104-174בלגיה2
106-115ווילס3
311-35קזחסטן4
019-05ליכטנשטיין5
  
120-84אנגליה1
70-43סרביה2
53-44אלבניה3
010-05אנדורה4
  
121-174קרואטיה1
126-115צ'כיה2
65-45איי פארו3
69-45מונטנגרו4
017-25גיברלטר5

חי: הונגריה - פורטוגל 1:1, צרפת - איסלנד 1:1

מוק' מונדיאל: ורגה העלה את המארחת ליתרון, אך ברנרדו סילבה השווה, בעוד אמבפה כבש בפנדל ואיזן את התוצאה בפריז. עוד כעת: סרביה - אנגליה 2:0

|
פדרו נטו מול לואיק נגו (רויטרס)
פדרו נטו מול לואיק נגו (רויטרס)

יום המשחקים האחרון לפגרה הזו במוקדמות מונדיאל 2026 באירופה נחתם לו בשעה זו עם כמה משחקים במקביל. במוקד, הונגריה מארחת את פורטוגל, צרפת את איסלנד וסרביה את אנגליה. בנוסף, אלבניה פוגשת את לטביה, בוסניה משחקת מול אוסטריה וקפריסין מתמודדת מול רומניה.

הונגריה – פורטוגל 1:1

במשחק הראשון בפגרה הזו הסלסאו חגגו עם 0:5 אדיר הודות לצמדים של מי אם לא כריסטיאנו רונאלדו וז’ואאו פליקס, שהעבירו את שיתוף הפעולה מאל נאסר לנבחרת, וכעת האדומים רוצים ניצחון שני בשני המשחקים הראשונים של המוקדמות, והפנומן רוצה להמשיך להתקרב ל-1,000 גולים. ההונגרים רשמו תיקו מול אירלנד במשחק הפתיחה, וכעת דומיניק סובוסלאי ינסה להדהים את מחזיקת ליגת האומות בפושקאש ארנה.

דקה 20, שער! הונגריה עלתה ליתרון 0:1: חטיפת כדור הפכה למתפרצת הונגרית, ונאגי בישל לוארגה, שנגח באלנגנטיות לרשת והעלה את המארחת ליתרון.

שחקני הונגריה חוגגים יתרון (רויטרס)שחקני הונגריה חוגגים יתרון (רויטרס)

 

דקה 36, שער! פורטוגל השוותה ל-1:1: כדור שנכנס לרחבה הגיע לברנרדו סילבה, שספק היה בנבדל, והקשר בעט פנימה והשווה את התוצאה.

שחקני פורטוגל חוגגים שיוויון (רויטרס)שחקני פורטוגל חוגגים שיוויון (רויטרס)

צרפת – איסלנד 1:1

גם בבית הזה משחק אחד שוחק עד כה, ובמשחק הזה נפגשות שתי הקבוצות שניצחו ועם שלוש נקודות. הצרפתים גברו 0:2 על אוקראינה משערים של מייקל אוליסה וקיליאן אמבפה, וכעת כוכב ריאל מדריד רוצה לקחת את סגנית אלופת העולם לעבר הטורניר היוקרתי ביותר בעולם. האורחת חגגה 0:5 על אזרבייג’ן, אך יודעת שהמשימה שלה כעת היא קשה יותר, אולי הכי קשה שיש בכדורגל הנבחרות.

דקה 21, שער! איסלנד עלתה ליתרון 0:1: טעות קשה של מייקל אוליסה, שפשוט הגיש את הכדור לאנדרי גודיונסן, שכבש מטווח קרוב והעלה את נבחרתו ליתרון.

שחקני איסלנד חוגגים יתרון (רויטרס)שחקני איסלנד חוגגים יתרון (רויטרס)

 

 

דקה 45, שער! צרפת השוותה ל-1:1: קיליאן אמבפה השווה את התוצאה בפריז לקרא הירידה לחדרי ההלבשה כשכבש מהנקודה הלבנה.

סרביה – אנגליה 2:0

בבית הזה, בית כ’, יש כבר נבחרות ששיחקו 5 משחקים, אך שלושת האריות והסרבים משחקים בפעם ה-5 ו-4 בהתאמה. חניכיו של תומאס טוכל בפסגה עם מאזן מושלם, המארחת במקום השני עם שני ניצחונות והפסד, כאשר האנגלים ינסו להמשיך בפורמה מה-0:2 על אנדורה, וסרביה לרשום ניצחון שלישי ברציפות בסך הכל.

דקה 33, שער! אנגליה עלתה ליתרון 0:1: קרן של דקלן רייס מצאה את ראשו של הארי קיין, שהעלה את שלושת האריות ליתרון.

הארי קיין חוגג את השער הראשון (רויטרס)הארי קיין חוגג את השער הראשון (רויטרס)

דקה 35, שער! אנגליה עלתה ליתרון 0:2: מסירה נפלאה של רוג’רס מצאה את נוני מדואקה, שדהר לרחבה וכבש בצ’יפ מעל שוער היריבה והכפיל את התוצאה.

נוני מדואקה וגג את השער השני (רויטרס)נוני מדואקה וגג את השער השני (רויטרס)

תוצאות נוספות

אלבניה – לטביה 0:1
בוסניה – אוסטריה 0:0
קפריסין – רומניה 2:1

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדרידנגןנייקי משנים מוטו: "למה שתעשה את זה?"
נייקי משנים סלוגן: "למה שתעשה את זה?"נגןעצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
עצבני: רונאלדו דוחף אוהד שרצה איתו סלפי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */