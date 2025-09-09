חי: הונגריה - פורטוגל 1:1, צרפת - איסלנד 1:1

יום המשחקים האחרון לפגרה הזו במוקדמות מונדיאל 2026 באירופה נחתם לו בשעה זו עם כמה משחקים במקביל. במוקד, הונגריה מארחת את פורטוגל, צרפת את איסלנד וסרביה את אנגליה. בנוסף, אלבניה פוגשת את לטביה, בוסניה משחקת מול אוסטריה וקפריסין מתמודדת מול רומניה.

הונגריה – פורטוגל 1:1

במשחק הראשון בפגרה הזו הסלסאו חגגו עם 0:5 אדיר הודות לצמדים של מי אם לא כריסטיאנו רונאלדו וז’ואאו פליקס, שהעבירו את שיתוף הפעולה מאל נאסר לנבחרת, וכעת האדומים רוצים ניצחון שני בשני המשחקים הראשונים של המוקדמות, והפנומן רוצה להמשיך להתקרב ל-1,000 גולים. ההונגרים רשמו תיקו מול אירלנד במשחק הפתיחה, וכעת דומיניק סובוסלאי ינסה להדהים את מחזיקת ליגת האומות בפושקאש ארנה.

דקה 20, שער! הונגריה עלתה ליתרון 0:1: חטיפת כדור הפכה למתפרצת הונגרית, ונאגי בישל לוארגה, שנגח באלנגנטיות לרשת והעלה את המארחת ליתרון.

שחקני הונגריה חוגגים יתרון (רויטרס)

דקה 36, שער! פורטוגל השוותה ל-1:1: כדור שנכנס לרחבה הגיע לברנרדו סילבה, שספק היה בנבדל, והקשר בעט פנימה והשווה את התוצאה.

שחקני פורטוגל חוגגים שיוויון (רויטרס)

צרפת – איסלנד 1:1

גם בבית הזה משחק אחד שוחק עד כה, ובמשחק הזה נפגשות שתי הקבוצות שניצחו ועם שלוש נקודות. הצרפתים גברו 0:2 על אוקראינה משערים של מייקל אוליסה וקיליאן אמבפה, וכעת כוכב ריאל מדריד רוצה לקחת את סגנית אלופת העולם לעבר הטורניר היוקרתי ביותר בעולם. האורחת חגגה 0:5 על אזרבייג’ן, אך יודעת שהמשימה שלה כעת היא קשה יותר, אולי הכי קשה שיש בכדורגל הנבחרות.

דקה 21, שער! איסלנד עלתה ליתרון 0:1: טעות קשה של מייקל אוליסה, שפשוט הגיש את הכדור לאנדרי גודיונסן, שכבש מטווח קרוב והעלה את נבחרתו ליתרון.

שחקני איסלנד חוגגים יתרון (רויטרס)

דקה 45, שער! צרפת השוותה ל-1:1: קיליאן אמבפה השווה את התוצאה בפריז לקרא הירידה לחדרי ההלבשה כשכבש מהנקודה הלבנה.

סרביה – אנגליה 2:0

בבית הזה, בית כ’, יש כבר נבחרות ששיחקו 5 משחקים, אך שלושת האריות והסרבים משחקים בפעם ה-5 ו-4 בהתאמה. חניכיו של תומאס טוכל בפסגה עם מאזן מושלם, המארחת במקום השני עם שני ניצחונות והפסד, כאשר האנגלים ינסו להמשיך בפורמה מה-0:2 על אנדורה, וסרביה לרשום ניצחון שלישי ברציפות בסך הכל.

דקה 33, שער! אנגליה עלתה ליתרון 0:1: קרן של דקלן רייס מצאה את ראשו של הארי קיין, שהעלה את שלושת האריות ליתרון.

הארי קיין חוגג את השער הראשון (רויטרס)

דקה 35, שער! אנגליה עלתה ליתרון 0:2: מסירה נפלאה של רוג’רס מצאה את נוני מדואקה, שדהר לרחבה וכבש בצ’יפ מעל שוער היריבה והכפיל את התוצאה.

נוני מדואקה וגג את השער השני (רויטרס)

תוצאות נוספות

אלבניה – לטביה 0:1

בוסניה – אוסטריה 0:0

קפריסין – רומניה 2:1