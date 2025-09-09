יום שלישי, 09.09.2025 שעה 13:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

פוליטיקאים מנסים להשפיע מי תשחק בליגת העל

ניסיון ללחוץ על חברי הנהלת האיגוד לגבי מי תשחק בליגה, נתניה או אילת, כאשר פוליטיקאים מהליכוד מנסים לסייע לדרומיים. אפשרות לתביעה של מיליונים

|
שחקני אליצור נתניה (עודד קרני, מנהלת הליגה)
שחקני אליצור נתניה (עודד קרני, מנהלת הליגה)

הנהלת איגוד הכדורסל תתכנס היום בצהריים לישיבה דרמטית בזום בנושא מי תשחק בליגת העל בעונה הבאה, אליצור נתניה או הפועל אילת שמאוחדת כביכול עם הפועל עפולה.

זאת לאחר ששופט המחוזי גלעד הס שדן בעניין החזיר את הנושא לפתחו של איגוד הכדורסל, כאשר כזכור בית הדין של איגוד הכדורסל דחה את הערעורים של אילת, לא קיבל את האיחוד עם עפולה וקבע שאליצור נתניה תמשיך עונה נוספת בליגת העל, למרות שירדה.

עם זאת, אילת עתרה לבית המשפט המחוזי ובית המשפט המחוזי החזיר את הנושא משום מה לפתחה של הנהלת האיגוד, כאשר הנהלת איגוד הכדורסל אמורה להגיש עד היום בשעה 17:00 את החלטתה לבית המשפט המחוזי.

שחקני הפועל אילת (ליאו קופר)שחקני הפועל אילת (ליאו קופר)

נזכיר כי לאחר אותה החלטה מנהלת הכדורסל מסרה כי: “צר לנו שהגענו עד ערב פתיחת הליגה עם חוסר ודאות לגבי הקבוצה האחרונה, ושהליך כה מהותי לקביעת זהות הקבוצה ה־14 בליגת ווינר סל מתנהל מחוץ למסגרות המקצועיות של הליגה. נחדד כי מנהלת הליגה לא הייתה צד להליך, ותכבד כל הכרעה שתתקבל על ידי בית המשפט”.

ב-48 השעות האחרונות מופעלים לחצים כבדים מאוד על חברי הנהלת האיגוד, חלקם גם על ידי פוליטיקאים מהליכוד כדי שילכו עם אילת על מנת שיעזרו לה להישאר בליגה. אליצור נתניה, שמתחילה לשחק בגביע ווינר, הכינה את הסגל שלה לליגת העל עקב החלטת האיגוד, והאיגוד, אם יחליט אחרת, חשוף לתביעה של מיליוני שקלים.

לאחר שבית הדין העליון של האיגוד כבר דן בנושא והחליט מה שהחליט, לא מובן מדוע בית המשפט מנסה שוב להתערב בהחלטה ואם חברי הנהלת האיגוד יתערבו היום בהחלטת נשיאות איגוד הכדורסל, זאת תהיה למעשה התערבות בהחלטות משפטיות ולא תהיה משמעות יותר לבית הדין העליון באיגוד הכדורסל, ויהיה אפשר לסגור אותו ואת כל בית הדין, ולמעשה תהיה מהפכה משפטית באיגוד הכדורסל.

