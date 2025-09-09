פוליטיקאים מנסים להשפיע מי תשחק בליגת העל

הנהלת איגוד הכדורסל תתכנס היום בצהריים לישיבה דרמטית בזום בנושא מי תשחק בליגת העל בעונה הבאה, אליצור נתניה או הפועל אילת שמאוחדת כביכול עם הפועל עפולה.

זאת לאחר ששופט המחוזי גלעד הס שדן בעניין החזיר את הנושא לפתחו של איגוד הכדורסל, כאשר כזכור בית הדין של איגוד הכדורסל דחה את הערעורים של אילת, לא קיבל את האיחוד עם עפולה וקבע שאליצור נתניה תמשיך עונה נוספת בליגת העל, למרות שירדה.

עם זאת, אילת עתרה לבית המשפט המחוזי ובית המשפט המחוזי החזיר את הנושא משום מה לפתחה של הנהלת האיגוד, כאשר הנהלת איגוד הכדורסל אמורה להגיש עד היום בשעה 17:00 את החלטתה לבית המשפט המחוזי.

שחקני הפועל אילת (ליאו קופר)

נזכיר כי לאחר אותה החלטה מנהלת הכדורסל מסרה כי: “צר לנו שהגענו עד ערב פתיחת הליגה עם חוסר ודאות לגבי הקבוצה האחרונה, ושהליך כה מהותי לקביעת זהות הקבוצה ה־14 בליגת ווינר סל מתנהל מחוץ למסגרות המקצועיות של הליגה. נחדד כי מנהלת הליגה לא הייתה צד להליך, ותכבד כל הכרעה שתתקבל על ידי בית המשפט”.

ב-48 השעות האחרונות מופעלים לחצים כבדים מאוד על חברי הנהלת האיגוד, חלקם גם על ידי פוליטיקאים מהליכוד כדי שילכו עם אילת על מנת שיעזרו לה להישאר בליגה. אליצור נתניה, שמתחילה לשחק בגביע ווינר, הכינה את הסגל שלה לליגת העל עקב החלטת האיגוד, והאיגוד, אם יחליט אחרת, חשוף לתביעה של מיליוני שקלים.

לאחר שבית הדין העליון של האיגוד כבר דן בנושא והחליט מה שהחליט, לא מובן מדוע בית המשפט מנסה שוב להתערב בהחלטה ואם חברי הנהלת האיגוד יתערבו היום בהחלטת נשיאות איגוד הכדורסל, זאת תהיה למעשה התערבות בהחלטות משפטיות ולא תהיה משמעות יותר לבית הדין העליון באיגוד הכדורסל, ויהיה אפשר לסגור אותו ואת כל בית הדין, ולמעשה תהיה מהפכה משפטית באיגוד הכדורסל.