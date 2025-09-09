יום שלישי, 09.09.2025 שעה 13:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

מכבי עירוני ר"ג הודיעה על צירוף דריון אטקינס

יממה לאחר ההפסד ב-36 הפרש לב"ש/דימונה, שמוליק ברנר מקבל חיזוק בדמות הפורוורד שהיה בעברו בחולון. האמריקאי שיחק גם בצרפת, גרמניה, יוון ואיטליה

|
דריון אטקינס (רדאד ג'בארה)
דריון אטקינס (רדאד ג'בארה)

רק אתמול (שני) מכבי עירוני רמת גן פתחה את דרכה בגביע ווינר סל עם הפסד 101:65 לא נעים בכלל להפועל באר שבע/דימונה, וכבר היום הקבוצה מהמרכז הגיבה עם רכש חדש. שמוליק ברנר קיבל פורוורד חדש, כאשר המועדון הודיע באופן רשמי על צירופו של דריון אטקינס.

אטקינס (32, 2.03) יהיה הזר החמישי של מכבי עירוני רמת גן, אחרי שבעברו שיחק בחולון בעונת 2016/17 וגם ב-2018/19, שם רשם ממוצעים של 12.9 נקודות למשחק ו-7.7 כדורים חוזרים, וכעת הוא ינסה לעזור לברנר לעמוד ביעדים ומטרות בעונה הקרובה.

בשלוש העונות האחרונות שיחק בליגה האיטלקית עם טרנטו, בה שיתף פעולה עם דרו קרופורד, ברג׳יו אמיליה ובליגה השנייה בתורכיה בקבוצת סיגורטים בשורותיה שיחק ב-36 משחקים 27.9 דקות בממוצע למשחק, בהן קלע 14.9 נקודות בממוצע למשחק והוריד 7.1 ריבאונדים. יש לשחקן גם ניסיון רב שנים באירופה בליגות בצרפת (שטרסבורג), גרמניה (באמאברג) ויוון (א.א.ק אתונה).

דריון אטקינס (IMAGO)דריון אטקינס (IMAGO)
