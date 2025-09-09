מכבי עירוני ר"ג הודיעה על צירוף דריון אטקינס

רק אתמול (שני) מכבי עירוני רמת גן פתחה את דרכה בגביע ווינר סל עם הפסד 101:65 לא נעים בכלל להפועל באר שבע/דימונה, וכבר היום הקבוצה מהמרכז הגיבה עם רכש חדש. שמוליק ברנר קיבל פורוורד חדש, כאשר המועדון הודיע באופן רשמי על צירופו של דריון אטקינס.

אטקינס (32, 2.03) יהיה הזר החמישי של מכבי עירוני רמת גן, אחרי שבעברו שיחק בחולון בעונת 2016/17 וגם ב-2018/19, שם רשם ממוצעים של 12.9 נקודות למשחק ו-7.7 כדורים חוזרים, וכעת הוא ינסה לעזור לברנר לעמוד ביעדים ומטרות בעונה הקרובה.

בשלוש העונות האחרונות שיחק בליגה האיטלקית עם טרנטו, בה שיתף פעולה עם דרו קרופורד, ברג׳יו אמיליה ובליגה השנייה בתורכיה בקבוצת סיגורטים בשורותיה שיחק ב-36 משחקים 27.9 דקות בממוצע למשחק, בהן קלע 14.9 נקודות בממוצע למשחק והוריד 7.1 ריבאונדים. יש לשחקן גם ניסיון רב שנים באירופה בליגות בצרפת (שטרסבורג), גרמניה (באמאברג) ויוון (א.א.ק אתונה).