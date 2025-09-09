"דונארומה - אונאנה החדש, יאכלו אותו באנגליה"

שוער נבחרת איטליה ומנצ'סטר סיטי, ג’אנלואיג’י דונארומה, ספג אש כבדה בתקשורת אחרי ההופעה מול ישראל, שבה ספג ארבעה שערים ב-4:5 הדרמטי של האזורי. כבר בדקות הראשונות נרשם רגע מביך: כדור קרן של מנור סולומון כמעט הסתיים בשער עצמי אחרי אגרוף כושל של דונארומה, אך השופט פסל בשל עבירה על השוער. למרות הניצחון, הביצוע של דונארומה הוצג כמדאיג, במיוחד ימים ספורים לפני הדרבי של מנצ’סטר.

הכותרות באיטליה היו נוקבות. “בלתי מזוהה” כתבו ב-Il Messaggero ונתנו 4.5/10. ב-Corriere della Sera סימנו 5/10 והוסיפו: “זה לא ג’יג’ו הרגיל”. ב-Leggo העניקו 5/10 עם הבהרה: “לא אחת מההופעות הטובות שלו, במיוחד מגושם ביציאות”. באתר Virgil Sport נתנו 5/10 וציינו: “טעות מיידית ברגליים שמוכיחה שלואיס אנריקה צדק ומדאיגה את פפ גווארדיולה”. אפילו הביקורת ה”נדיבה” של TMW הסתכמה ב-5.5/10: “נכנס לאט למשחק ונוטל כמה סיכונים מוקדמים”.

גם מחוץ לאיטליה לא חסכו לעג. ברשתות באנגליה השוו אותו ישירות לשוער יונייטד לשעבר: “האונאנה החדש של הפרמייר ליג”, ואחרים הזהירו: “במצבים כאלה בפרמייר ליג יאכלו אותו חי”. היו גם קולות שטענו כי “דונארומה עושה מה שדונארומה עושה”, ובפרשנויות מסוימות נטען כי “הוכיח שפ.ס.ז’ צדקה שמכרה אותו”. המסר החוזר: הכישרון ברור, אך הכשלים בניהול הרחבה ובמשחק הרגל ממשיכים להציף סימני שאלה.

ג'אנלואיג'י דונארומה מאגרף לא טוב (ראובן שוורץ)

מעבר לרעש הציבורי, גם הניתוחים היבשים ציינו ערב של עליות וירידות. דונארומה רשם ארבע הצלות ואחוז דיוק מסירות נאה, אך לא תפס אף כדור גובה ולא שימש “שוער-בלם” ולו פעם אחת, רכיב מהותי בשיטת הלחץ והקו הגבוה של פפ גווארדיולה. בנוסף, הרצף שכלל שער עצמי של לוקאטלי, עוד יציאה מהוססת ושעריו של דור פרץ, שירטט תמונה של הגנה לחוצה ושוער שאינו משדר שקט.

במנצ’סטר סיטי זה יוצר דילמה מיידית. אחרי שדונארומה הגיע ב-26 מיליון ליש”ט והחליף את אדסון שעזב, גווארדיולה נדרש לבחור בינו לבין ג’יימס טראפורד לדרבי. “מי שיפתח כנראה יהיה מספר 1 של העונה”, נכתב באנגליה, כשגם לטראפורד הייתה טעות יקרה מול טוטנהאם. מול יונייטד, כך מעריכים, ינסו לכוון את הכדורים ללב הרחבה ולבדוק את דונארומה בקרנות ובכדורים נייחים.

דן ביטון מול ג'אנלואיג'י דונארומה (ראובן שוורץ)

למרות הכל, יש שהזכירו כי לא כל ארבעת השערים על מצפונו: שניים היו עצמיים, ואת ניסיונותיהם של תאי בריבו ודור פרץ הוא עצר נהדר בדקות הסיום. אלא שבטופ האירופי, התדמית נבנית על רגעים דקים, והטעות המוקדמת מול ישראל הפכה לסיפור המרכזי. אם יפתח בדרבי, זה יהיה מבחן אופי ראשון בקדנציה האנגלית שלו: להראות שהוא לא “האונאנה החדש”, אלא השוער שהביא צ’מפיונס לפ.ס.ז’ וכזה שמסוגל לשרוד, ואפילו לשלוט, בסערה של הפרמייר ליג.